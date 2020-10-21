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  3. Sinan Çetin'in küçük oğlu Orfeo Çetin direksiyon başında alkollü yakalandı

Sinan Çetin'in küçük oğlu Orfeo Çetin direksiyon başında alkollü yakalandı

Yönetmen Sinan Çetin’in küçük oğlu Orfeo Çetin, Bebek’te 1.45 promil alkollü araç kullanırken trafik çevirmesine takıldı. Çetin’in büyük oğlu Rüzgar da 2016’da alkollü araç kullandığı için karıştığı kazada bir polis memurunun ölümüne neden olmuştu.

Sinan Çetin'in küçük oğlu Orfeo Çetin direksiyon başında alkollü yakalandı

Yönetmen Sinan Çetin’in küçük oğlu Orfeo Çetin, geçtiğimiz gün Bebek'te alkollü araç kullanırken yakalandı. Orfeo Çetin hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan soruşturma açıldı.

Sinan Çetin'in küçük oğlu Orfeo Çetin direksiyon başında alkollü yakalandı

Orfeo Çetin, 21 Ağustos günü arkadaşlarıyla Bebek'te bir eğlence mekanına gittiklerini, alkol aldıklarını, eğlence sonrası mekandan ayrılmak üzere yola çıktıklarını belirtti.

Sinan Çetin'in küçük oğlu Orfeo Çetin direksiyon başında alkollü yakalandı

1.45 promil alkollü olduğu tespit edilen Çetin, arkadaşlarının arasında en az alkolü kendisi aldığı için aracını kullandığını, 03.00 sıralarında Ulus yeni yol girişinde trafik polislerince durdurulduğunu söyledi.

Sinan Çetin'in küçük oğlu Orfeo Çetin direksiyon başında alkollü yakalandı

"Bu kadar alkollü çıkacağımı bilsem araç kullanmazdım. Benden başka aracı kullanacak kimse olmadığından, kendimi gerçekten iyi hissettiğimden direksiyon başına geçtim. Pişmanım. Bir daha alkollü araç kullanmayacağım."

Sinan Çetin'in küçük oğlu Orfeo Çetin direksiyon başında alkollü yakalandı

ABİSİ ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIKEN POLİS MEMURUNU ÖLDÜRDÜ

Sinan Çetin'in büyük oğlu Rüzgar Çetin, Beşiktaş'ta 29 Ocak 2016 gecesi, alkollü araç kullandığı için polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün hayatını kaybetmesine, diğer polis memuru Emre Tetik'in de ağır yaralanmasına neden olmuştu.

Rüzgar Çetin, 'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Rüzgar Çetin, Temmuz 2006'daki kazada ise yine Beşiktaş'ta cipiyle takla atmıştı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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