Sinan Dani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sinan Dani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sinan Dani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sinan Dani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sinan Dani 17 Eylül 2003 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sinan Dani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dinamo futbol takımında oynamaktadır. FK Dinamo takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sinan Dani'nin FK Dinamo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sinan Dani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sinan Dani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sinan Dani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sinan Dani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında KS Burreli

28 Ocak 2023 yılında FK Dinamo

Sinan Dani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sinan Dani şuan FK Dinamo takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Djelmnia Shkodrane (2017-2019), KF Vllaznia Shkodër (2019-01/2020), Albanian Ajax School (01/2020-09/2020), KF Vllaznia Shkodër (09/2020-10/2022), FC Shënkolli (10/2020-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.