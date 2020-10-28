Futbol yorumcusu Sinan Engin'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Rasim Ozan Kütahyalı ve Beyaz TV'nin diğer çalışanları da test yaptırdı.

55 yaşındaki tecrübeli futbol yorumcusu Sinan Engin'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Beyaz Futbol yorumcularından olan Engin'in testinin pozitif çıkmasının ardından Rasim Ozan Kütahyalı ve diğer Beyaz TV çalışanları da test yaptırdı.

Osman Gökçek'in talimatıyla çalışanların test yapması istendi. Sinan Engin'in zatürre başlangıcı olduğu, Taksim Acıbadem Hastanesi'nde tedavi olduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Rasim Ozan Kütahyalı, durumunun iyi olduğunu ve test sonuçlarını beklediğini ifade etti.