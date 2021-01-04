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  3. Sinan Engin'den askerlere özür mesajı: ''Tamamıyla bu bir şansızlıktır"

Sinan Engin'den askerlere özür mesajı: ''Tamamıyla bu bir şansızlıktır"

Beyaz TV'de Sinan Engin'in anlattığı askerlik anısında çoğulcu ifadelerle Rasim Ozan Kütahyalı ile beraber astsubaylara karşı kullandıkları alaycı sözlerinin ardından ikiliye sert tepkiler geldi. Olayla ilgili açıklama yapan Sinan Engin, konuyla ilgili özür dilerken Rasim Ozan Kütahyalı'da sessizliğini korudu.

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04 Ocak 2021 Pazartesi 10:05
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