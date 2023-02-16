Sinan Gayla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sinan Gayla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sinan Gayla kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sinan Gayla ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Sinan Gayla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sinan Gayla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sinan Gayla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sinan Gayla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sinan Gayla 25 Ocak 1996 tarihinde Tokat şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ali Sinan Gayla şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sinan Gayla Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProAthleta yapmaktadır. Sinan Gayla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kepez Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Kepez Belediyespor takımına 6 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Sinan Gayla'nin Kepez Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sinan Gayla Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alisinangayla7/

Sinan Gaylaboyu ve yaşı kaç

Sinan Gayla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sinan Gayla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Sinan Gayla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sinan Gayla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Mayıs 2013 yılında Çamlıdere Şeker

29 Ocak 2014 yılında Ankaragücü

19 Ağu 2015 yılında Gölbaşıspor

2 Aralık 2015 yılında Ankaragücü

8 Eylül 2017 yılında Tarsus İY

29 Ocak 2018 yılında Ankaragücü

31 Ocak 2018 yılında Muğlaspor

30 Haziran 2018 yılında Ankaragücü

1 Ağu 2018 yılında Ofspor

15 Ocak 2019 yılında Bergama Bld

28 Ağu 2019 yılında Erzin Spor

17 Eylül 2020 yılında Karaman Bld

6 Ağu 2021 yılında Osmaniyespor FK

6 Ağu 2022 yılında Kepez Belediye

Sinan Gayla kimdir

Sinan Gayla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sinan Gayla şuan Kepez Belediyespor takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gölbasi Belediyespor

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sinan Gayla nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Mucahit Korkmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mucahit Korkmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mucahit Korkmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mucahit Korkmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eden Karzev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eden Karzev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eden Karzev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eden Karzev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Burak Kara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Kara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Burak Kara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Kara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Caner Erkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caner Erkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Caner Erkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caner Erkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsmail Cengiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Cengiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsmail Cengiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Cengiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları