Sinan Gayla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sinan Gayla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sinan Gayla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sinan Gayla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sinan Gayla 25 Ocak 1996 tarihinde Tokat şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ali Sinan Gayla şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sinan Gayla Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProAthleta yapmaktadır. Sinan Gayla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kepez Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Kepez Belediyespor takımına 6 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Sinan Gayla'nin Kepez Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sinan Gayla Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alisinangayla7/

Sinan Gayla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sinan Gayla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sinan Gayla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sinan Gayla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Mayıs 2013 yılında Çamlıdere Şeker

29 Ocak 2014 yılında Ankaragücü

19 Ağu 2015 yılında Gölbaşıspor

2 Aralık 2015 yılında Ankaragücü

8 Eylül 2017 yılında Tarsus İY

29 Ocak 2018 yılında Ankaragücü

31 Ocak 2018 yılında Muğlaspor

30 Haziran 2018 yılında Ankaragücü

1 Ağu 2018 yılında Ofspor

15 Ocak 2019 yılında Bergama Bld

28 Ağu 2019 yılında Erzin Spor

17 Eylül 2020 yılında Karaman Bld

6 Ağu 2021 yılında Osmaniyespor FK

6 Ağu 2022 yılında Kepez Belediye

Sinan Gayla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sinan Gayla şuan Kepez Belediyespor takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Gölbasi Belediyespor

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.