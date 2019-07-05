Sinan Gümüş artık Genoa'da!

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sinan Gümüş, İtalya Serie A'ya transfer oldu.

İtalyan ekibi transferi resmi internet sitesinden duyurdu.

İtalya Serie A takımlarında Genoa, Galatasaray’dan ayrılan Sinan Gümüş’ü renklerine bağladı. Kulübün resmi internet sitesinden duyurulan haberde Sinan Gümüş ile sözleşme imzaladığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Serie A’da kalmayı güçlükle başaran Genoa, 20 takımlı ligi 38 puanla 17. sırada tamamlamıştı.

Sinan Gümüş Biyografisi

15 Ocak 1994 yılı, Pfullendorf-Almanya doğumlu , Sağ açık mevkinde forma giyen Türk uyruklu Alman ümit milli futbolcudur.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

İlk yılları

15 Ocak 1994 tarihinde Almanya’nın Pfullendorf bölgesinde doğan Sinan Gümüş, küçük yaşta futbola ilgi duydu. Daha sonra ise futbola TSV Aach-Linz takımında başladı. Burada ilk olarak ortasaha’nın ortasında görev yapan Gümüş, 1 sezonda 90 gol attı ve inanılması güç bir rekora imza attı. Burada tüm dikkatleri üzerine çeken Sinan Gümüş daha sonra ise hocalarının tavsiyesiyle doğduğu şehrin takımı SC Pfullendorf’a önerildi ve bu takımın altyapısına transfer oldu.