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Sinan Gümüş, Fenerbahçe'de

Transferde uzun süredir Fenerbahçe ile adı anılan milli futbolcu Sinan Gümüş, sarı-lacivertli kulüple anlaştı. Resmi imzaların yakında atılması bekleniyor.

Sinan Gümüş, Fenerbahçe'de

Transfer döneminin başlamasından itibaren Fenerbahçe ile anlaştığı söylenen Sinan Gümüş, sarı-lacivertli ekiple 3 yıllık sözleşme imzaladı. TRT Spor'un haberine göre, tecrübeli ismin transferi için devreye giren Emre Belözoğlu, oyuncunun transferinde mutlu sona ulaştı. 

Sinan Gümüş'ü Galatasaray da kiralık olarak kadrosuna katmak istemiş, ancak oyuncu Fenerbahçe'nin 'bonservisini alıp gel' teklifi üzerine son tercihini Sarı-Lacivertliler'den yana kullanmıştı.

Sinan Gümüş, Fenerbahçe'de

Geçen sezon devre arasında Genoa'dan kiralık olarak FTA Antalyaspor'a gelen Sinan Gümüş 10 maça çıkıp 5 gol atmayı başardı.

Fenerbahçe şu ana kadar transferde  Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Barış Sungur, İsmail Yüksek ve Mame Thiam'ı kadrosuna katmıştı.

SİNAN GÜMÜŞ KİMDİR?

15 Ocak 1994 yılı, Pfullendorf-Almanya doğumlu , Sağ açık mevkinde forma giyen Türk uyruklu Alman ümit milli futbolcudur.

1994 yılında Almayan’da dünyaya gelen Sinan Gümüş aslen Rizelidir. Futbola doğduğu şehir Pfullendorf Almanya’da başlayan Sinan Gümüş Galatasaray alt yapısında kendini geliştirmiştir.

Onur Çelik
Spor Editörü


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