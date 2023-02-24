Sinan Medgyes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sinan Medgyes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sinan Medgyes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sinan Medgyes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sinan Medgyes 30 Haziran 1993 tarihinde Dunajská Streda şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan,Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sinan Medgyes Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Sinan Medgyes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diósgyőri VTK futbol takımında oynamaktadır. Diósgyőri VTK takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sinan Medgyes'nin Diósgyőri VTK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sinan Medgyes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sinan Medgyes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sinan Medgyes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sinan Medgyes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında ETO FC Győr II

23 Temmuz 2015 yılında Duslo Sala

25 Şubat 2016 yılında Trnava B

28 Temmuz 2016 yılında SKF Sered

27 Ocak 2017 yılında ETO FC Győr

17 Temmuz 2017 yılında Budaörs

30 Haziran 2018 yılında ETO FC Győr

1 Temmuz 2018 yılında Budaörs

3 Ağustos 2020 yılında Budafoki MTE

31 Ağustos 2021 yılında Paksi FC

1 Temmuz 2022 yılında MTK Budapest

16 Ocak 2023 yılında Diósgyőr

Sinan Medgyes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sinan Medgyes şuan Diósgyőri VTK takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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