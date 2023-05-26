Sinan Oğan'ın Erdoğan'a desteğini açıklaması sonrası gelen tepkilere Fahrettin Altun cevap verdi

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklayan Sİnan Oğan'a yönelik sosyal medyada başlatılan linç kapmanyasına, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki geldi.

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Sinan Oğan'ın Erdoğan'a desteğini açıklaması sonrası gelen tepkilere Fahrettin Altun cevap verdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemesini açıkladıktan sonra, sosyal medyada linç edilmesi hakkında konuştu, "Farklı fikirlere tahammülü, bu fikirlerin özgürce ifade edilebildiği bir ortamın tesis edilmesini hep birlikte sağlamak için linç kültürüne de hep birlikte savaş açmalıyız." dedi.

SİNAN OĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"28 Mayıs seçimi için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini belirten ve gerekçelerini oldukça kapsamlı bir şekilde açıklayan Sayın Sinan Oğan'ın son günlerde maalesef çokça karşılaştığımız 'sosyal medya linci' konusuna yaptığı vurguyu da oldukça önemsiyorum. Sosyal medyanın en az dezenformasyon kadar tehlikeli ve zararlı yanlarından biri olan linç kültürü, toplumsal hayatımızı, siyaseti, kültürü ve günlük yaşamımızın birçok alanını zehirleyen bir unsurdur. Farklı fikirlere tahammülü, bu fikirlerin özgürce ifade edilebildiği bir ortamın tesis edilmesini hep birlikte sağlamak için linç kültürüne de hep birlikte savaş açmalıyız. Bu önemli konunun altını çizmesinden ve Türkiye'nin büyümesi ve istikrarı lehine sergilemiş olduğu tavırdan dolayı Sayın Oğan'a teşekkür ediyorum."

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KAYNAK: AA

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