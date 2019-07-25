Sinan Özen Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SİNAN ÖZEN KİMDİR?

Doğum tarihi : 01.Mart.1964

Sinan Özen kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Ses Sanatçısı

Sinan Özen doğum yeri : Çayeli, Rize

SİNAN ÖZEN BİYOGRAFİSİ

Türk Pop Müziği sanatçısı.

Sinan Özen, Rize, Çayeli'de dünyaya geldi. Babasının işi dolasıyla çocukluğunun bir kısmı İzmit'de geçti. Ailesiyle birlite İstanbul'a yerleşen Sinan Özen, ilk ve ortaokulu burada bitirdi. Ardından lise eğitimi için Rize Endüstri Meslek Lisesi Torna Tasviye bölümüne devam etti.

Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a dönerek mesleği ile ilgili iş girişimlerinde bulundu. Ancak lise döneminden başlayan müzik sevgisi onu başka yönlere kaydırdı. 1981yılında bir gazetenin açmış olduğu ses yarışmasına katıldı. Ancak yarışmayı kazanmasına rağmen istediği fırsatlar önüne gelmedi. Daha sonra bir arkadaşı vasıtasıyla tanışmış olduğu Süheyla Altmışdört'ten nota ve solfej dersleri almaya başladı. Ardından Udi İrfan Özbakır'dan ud ve nota dersleri ladı. Hocalarının desteği ile 1982 yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı'na girdi.

Profesyonel müzik yaşamına 1989 yılında "Rüyalarım Olmasa" adlı albümle girdi. Okey Plakçılık ile anlaşan sanatçı bu şirketten 8 albüm çıkardı. Bu albümlerde onu üne kavuşturacak "Öpsene Beni", "Ölürüm Yoluna", "Sigaramın Dumanı Sen" ve "Evlere Şenlik" gibi parçalarla kısa zamanda müzik dünyasında kendine yer edindi.

1998 yılında Akbak Plakçılık'a geçtikten sonra burada "Tek Başına", "Serseri Gönlüm", "Gitsem Uzaklara" ve "Islak Islak" albümlerini çıkarttı. Sanatçının en son 2007 yılında Sinan Plakçılıktan "Ödün Vermem" adlı albümü müzik marketlerdeki yerini aldı.

Sinan Özen. 22 Mayıs 2016 tarihinde eczacı Burcu Kartal ile İstanbul'da düzenlenen nikâh töreni ile evlendi.



Albümleri :

2014: Babamın Şarkıları ve İnce Saz

2011: Usta

2010: Sinan Özen 2010

2007: Ödün Vermem

2006: Aşkın S Hali

2004: Islak Islak

2003 Quiero Comer Tus Labios & Senin Ağzını Yerim

2002: Serseri Gönlüm

2000: Gitsem Uzaklara

1998: Tek Başına

1997: Evlere Şenlik

1996: Sigaramın Dumanı Sen

1994: Kapına Gül Bıraktım

1993: Ölürüm Yoluna

1992: Öpsene Beni

1991: Aşık Olmak İstiyorum

1990: Kar Tanesi

1989: Rüyalarım Olmasa

Filmleri ve Dizileri :

2007 - Arka Sokaklar (2. Sezon, Bölüm Oyuncusu) (TV Dizisi)

2000 - Tirvana (TV Dizisi)