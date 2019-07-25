Sinan Özen Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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SİNAN ÖZEN KİMDİR?
Doğum tarihi : 01.Mart.1964
Sinan Özen kaç yaşında :
Kilo & Boy :
Burcu : Balık
Meslek : Ses Sanatçısı
Sinan Özen doğum yeri : Çayeli, Rize
SİNAN ÖZEN BİYOGRAFİSİ
Türk Pop Müziği sanatçısı.
Sinan Özen, Rize, Çayeli'de dünyaya geldi. Babasının işi dolasıyla çocukluğunun bir kısmı İzmit'de geçti. Ailesiyle birlite İstanbul'a yerleşen Sinan Özen, ilk ve ortaokulu burada bitirdi. Ardından lise eğitimi için Rize Endüstri Meslek Lisesi Torna Tasviye bölümüne devam etti.
Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a dönerek mesleği ile ilgili iş girişimlerinde bulundu. Ancak lise döneminden başlayan müzik sevgisi onu başka yönlere kaydırdı. 1981yılında bir gazetenin açmış olduğu ses yarışmasına katıldı. Ancak yarışmayı kazanmasına rağmen istediği fırsatlar önüne gelmedi. Daha sonra bir arkadaşı vasıtasıyla tanışmış olduğu Süheyla Altmışdört'ten nota ve solfej dersleri almaya başladı. Ardından Udi İrfan Özbakır'dan ud ve nota dersleri ladı. Hocalarının desteği ile 1982 yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı'na girdi.
Profesyonel müzik yaşamına 1989 yılında "Rüyalarım Olmasa" adlı albümle girdi. Okey Plakçılık ile anlaşan sanatçı bu şirketten 8 albüm çıkardı. Bu albümlerde onu üne kavuşturacak "Öpsene Beni", "Ölürüm Yoluna", "Sigaramın Dumanı Sen" ve "Evlere Şenlik" gibi parçalarla kısa zamanda müzik dünyasında kendine yer edindi.
1998 yılında Akbak Plakçılık'a geçtikten sonra burada "Tek Başına", "Serseri Gönlüm", "Gitsem Uzaklara" ve "Islak Islak" albümlerini çıkarttı. Sanatçının en son 2007 yılında Sinan Plakçılıktan "Ödün Vermem" adlı albümü müzik marketlerdeki yerini aldı.
Sinan Özen. 22 Mayıs 2016 tarihinde eczacı Burcu Kartal ile İstanbul'da düzenlenen nikâh töreni ile evlendi.
Albümleri :
2014: Babamın Şarkıları ve İnce Saz
2011: Usta
2010: Sinan Özen 2010
2007: Ödün Vermem
2006: Aşkın S Hali
2004: Islak Islak
2003 Quiero Comer Tus Labios & Senin Ağzını Yerim
2002: Serseri Gönlüm
2000: Gitsem Uzaklara
1998: Tek Başına
1997: Evlere Şenlik
1996: Sigaramın Dumanı Sen
1994: Kapına Gül Bıraktım
1993: Ölürüm Yoluna
1992: Öpsene Beni
1991: Aşık Olmak İstiyorum
1990: Kar Tanesi
1989: Rüyalarım Olmasa
Filmleri ve Dizileri :
2007 - Arka Sokaklar (2. Sezon, Bölüm Oyuncusu) (TV Dizisi)
2000 - Tirvana (TV Dizisi)
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