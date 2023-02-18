Sinan Sinanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sinan Sinanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sinan Sinanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sinan Sinanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sinan Sinanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sinan Sinanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sinan Sinanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sinan Sinanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sinan Sinanovic 27 Mart 1997 tarihinde Mohács şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sinan Sinanovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BBSportm yapmaktadır. Sinan Sinanovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK BSK Bijelo Brdo futbol takımında oynamaktadır. NK BSK Bijelo Brdo takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Sinan Sinanovic'nin NK BSK Bijelo Brdo ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Sinan Sinanovicboyu ve yaşı kaç

Sinan Sinanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sinan Sinanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Sinan Sinanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sinan Sinanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2012 yılında Haladás U17

1 Ocak 2013 yılında Haladás U19

29 Ağu 2014 yılında MTK U19

9 Şubat 2016 yılında Kozármisleny

14 Şubat 2017 yılında Nyíregyháza

7 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2018 yılında Békéscsaba

16 Ağu 2019 yılında Nyíregyháza

22 Temmuz 2021 yılında Szentlőrinc SE

11 Şubat 2022 yılında Kazincbarcika

9 Ağu 2022 yılında Bijelo Brdo

Sinan Sinanovic kimdir

Sinan Sinanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sinan Sinanovic şuan NK BSK Bijelo Brdo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohácsi TE (-2007)

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Sinan Sinanovic nereli

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