Sinan Tekerci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sinan Tekerci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sinan Tekerci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sinan Tekerci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sinan Tekerci 22 Eylül 1993 tarihinde Freudenstadt şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Almanya,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Sinan Phillipp Tekerci şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sinan Tekerci Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini teamplayer Sportmanagement yapmaktadır. Sinan Tekerci, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV 07 Elversberg futbol takımında oynamaktadır. SV 07 Elversberg takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Sinan Tekerci'nin SV 07 Elversberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sinan Tekerci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sinan Tekerci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sinan Tekerci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sinan Tekerci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Ergenzingen U17

1 Temmuz 2010 yılında St. Kickers U19

1 Ocak 2011 yılında Nürnberg U19

1 Temmuz 2012 yılında Nürnberg II

30 Temmuz 2014 yılında Dresden

1 Temmuz 2016 yılında Pr. Münster

30 Haziran 2017 yılında Dresden

5 Temmuz 2017 yılında FSV Zwickau

1 Temmuz 2018 yılında SV Elversberg

Sinan Tekerci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sinan Tekerci şuan SV 07 Elversberg takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sinan Tekerci Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SG Dornstetten (1997-2007), TSG Balingen (2007-2008), TuS Ergenzingen (2008-2010), Stuttgarter Kickers (2010-12/10), 1.FC Nürnberg (1/2011-2012)

Türkiye U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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