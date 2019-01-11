Sinan Turan: “Kıbrıs meselesini bıraktılar, benim için yasa çıkardılar”

Galatasaray altyapısında yetişen ve sonrasında Galatasaray A Takımı'nda da forma giyen Muğlaspor'un yıldız ismi Sinan Turan, samimi açıklamalar yaptı. Bir dönem KKTC'de forma giyen Turan, "O dönemde benim oynamamam için dönemin KKTC Başbakanı, meclisi toplayıp benim oynamamam için yasa çıkardı" dedi.

Galatasaray altyapısında başlayan kariyeri, Galatasaray A Takımı'yla devam eden Muğlasporlu futbolcu Sinan Turan, kariyeriyle ilgili konuştu. Bir dönem kendisine yapılan vitamin iğnesi nedeniyle 2 yıl doping cezası alan ve bu dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde forma giyen orta saha oyuncusu, samimi açıklamalarda bulundu. Muğlaspor'da takımın yaş ortalamasının düşük olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Sinan Turan, "Genç bir kadroya sahibiz. Bugüne kadar yaşadıklarımızı gençlere aktarıyoruz ve bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Türkiye şartlarında 30 yaşını geçince yaşlı futbolcu muamelesi görüyorsun ama yabancı oyuncu 30 yaşında olduğunda genç oluyor. Bu da ülkemizin verdiği dezavantajlardan birisi. Biz de 30 yaşını geçtikten sonra elimizden geldiğince futbol oynayıp yaşamımızı devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dopingi bilerek yapmış olsaydım, testten kaçardım ve 6 ay ceza alırdım"

Galatasaray altyapısından çıkıp A takıma kadar yükselen Sinan Turan, Galatasaray forması giymenin her futbolcunun hayali olduğunu belirterek, "Gördük geçirdik. Gönül isterdi ki orada devam edelim. Ama şartlar elverişli olmadı. Ya şartlar elverişli olmadı ya da biz onların istediği standartta değildik. Oradan sonra Diyarbakır macerası başladı. Gayet de olumlu şekilde giderken ilk senemde ağır bir sakatlık geçirdim. Ondan sonra 3. senemde kendi adıma inanılmaz bir sene geçiriyordum. Hatta o sene Gençlerbirliği'yle anlaşmıştım. Ardından bir doping olayı ortaya çıktı. Bize vitamin diye ilaç verdiler ama dopingmiş. İster istemez bana mal oldu. Ben kullanmış olsaydım, teste girmeyip kaçmış olurdum ve 6 ay cezayla kendimi kurtarabilirdim. Doping testine bile gülerek, eğlenerek girmiştim. Sonrasında 2 yıl ceza aldım. Bu cezanın ardından ise bir Kıbrıs macerası yaşadım" açıklamasında bulundu.

"Kıbrıs meselesini unutup benim için meclisi toplayıp yasa çıkardılar!"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti takımlarından Küçükkaymaklıspor'a transfer olan Sinan Turan, Yavru Vatan'a transferinde enteresan durumlarla karşılaştığını açıkladı. Özellikle kendisin havalimanında karşılamalarının çok farklı olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, Kıbrıs'ta Hagi muamelesi gördüğünü söyledi. Doping cezası almadan önce Türkiye'de çok iyi bir sezon geçirdiğini söyleyen Sinan Turan, "Attığım goller, yaptığım asistler falan sosyal medyaya düştüğü için, Kıbrıs'a giderken öncesinde bu görüntüler izlenmiş. Uçaktan indikten sonra bir anlamda Kıbrıs'ta Hagi muamelesi gördüm. Limuzinle gelip aldılar beni havalimanından. "Ne oluyor" diye düşünmeye başladım. Ama gelince, oynanan futbolu gördükten sonra, o karşılamayla, o futbolun çok tezat olmadığını gördüm. Gittiğim takım haricindeki bütün takımlar, o dönemin Başbakanına baskıda bulundu. "Böyle bir futbolcu, cezalı olduğu halde neden bizim ligimize oynuyor" diye bir itirazda bulundular. Sonrasında dönemin Başbakanı, komik ama özel bir kanun çıkardı. "Ülkemizde oynamasın" diye kanun çıkardılar. Ligi orta sıralarda tamamladık ama sonrasında Başbakanlık Kupası Finali'nde oynadık ve madalya töreninde dönemin Başbakanıyla karşılaştık. Madalyayı taktığında da kendisinde sordum, "Kıbrıs meselesi unutuldu ama sen meclisi toplayıp benim için kanun çıkarıyorsun" dedim. Benim, bunu suratına söyleyeceğimi beklemiyordu ve dona kaldı. Benim de oradaki son maçımdı ve sonrasında ülkeme geri döndüm" diye konuştu.

"Orduspor'un 26 yıllık Süper Lig hasretine son verdik"

KKTC macerasının ardından bir müddet doğduğu mahallede amatör bir takımda antrenmanlara çıkan Sinan Turan, "Bu idmanların ardından altyapısında yetiştiğim Kartalspor'da antrenmanlara çıktım. Sonrasında buradan ayrılıp cezamın bitmesinin ardından Orduspor'a transfer oldum. Orduspor'un 26 yıllık özlemini giderip Süper Lig'e çıktık. Ordu, inanılmaz bir futbol şehri. Hem kıyısıyla hem şehriyle hem de taraftarıyla inanılmaz bir şampiyonluk yaşadık. Ama şimdi Orduspor'a ne oldu desek, bence çok yazık oldu. Bunun da alternatifini çıkarmışlar, borçları olan takımı götürüp yerine Yeni Orduspor'u çıkaralım diyorlar. Yazık oluyor. Şehirlerin de yeni takımları kabullenmesi biraz zor oluyor. Hoş olmuyor. Bununla ilgili nasıl bir kanun gelecekse, hem futbolcuyu korusunlar hem de kulüpler böyle borç batağında gitmesin" diyerek sözlerini sürdürdü.

"Kulüp kapanınca bedavaya oynamış olduk"

Bir dönem "Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kaldırılmasının ardından futbolcuların canın çok yandığını sözlerine ekleyen Muğlasporlu futbolcu Sinan Turan, "Yerel mahkemede en kısa mahkeme 3 sene sürüyordu. Futbolcu parasını alacak mı alamayacak mı? Ben de bunu Orduspor'da yaşadım. Mahkeme 5 senede sonuçlandı ve 5 yıl sonunda Orduspor kapandı. Futbolu kariyer için oynuyorsun ama alt liglerde mecburen para kazanmak zorundasın. Ama kulüp kapandığı için bedavaya oynamış olduk" dedi. Son olarak kariyer planları hakkında konuşan tecrübeli futbolcu, "Futbolun içinde kalmayı çok düşünüyorum. Ama futboldan kopamadığımız durumdan dolayı bunu söylüyorum. Özellikle alt liglerde büyük sıkıntılar var ve yapılacak iş değil diyoruz. Ancak lig oynanırken "Sezon bir an önce bitsin" diyoruz, sezon bitince de "Lig ne zaman başlayacak" diyoruz. Evet futbolun ardından antrenörlük düşünüyorum. Ama alt liglerde yapılması çok zor. Bu işi yapacaksan 1. Lig'de, Süper Lig'de yapacaksın. Eğer buralarda yer bulabilirsem, ileride bunu yapacağım, ama bulamazsam da hiç bulaşmamayı düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA