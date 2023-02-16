Sinan Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sinan Turan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sinan Turan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sinan Turan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sinan Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sinan Turan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sinan Turan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sinan Turan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sinan Turan 1 Temmuz 1985 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sinan Turan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sinan Turan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Siirt İl Özel İdaresi Spor futbol takımında oynamaktadır. Siirt İl Özel İdaresi Spor takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Sinan Turan'nin Siirt İl Özel İdaresi Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sinan Turanboyu ve yaşı kaç

Sinan Turan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sinan Turan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Sinan Turan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sinan Turan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ekim 2001 yılında Galatasaray U21

1 Temmuz 2004 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2005 yılında Elazığspor

4 Ağu 2005 yılında Diyarbakırspor

22 Ağu 2008 yılında Kulüpsüz

29 Ocak 2009 yılında Küçük Kaymaklı

1 Temmuz 2009 yılında Kulüpsüz

1 Ağu 2010 yılında Orduspor

19 Ağu 2011 yılında Konya Şekerspor

30 Haziran 2012 yılında Orduspor

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2013 yılında Kahramanmaraş

9 Temmuz 2014 yılında Fethiyespor

26 Ocak 2015 yılında Kocaeli Birlik

30 Temmuz 2015 yılında Darıca GB

17 Ocak 2018 yılında Sarıyer

29 Ağu 2018 yılında Muğlaspor

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

10 Ocak 2020 yılında Kozan Spor FK

21 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2021 yılında Demre Belediye

1 Ağu 2022 yılında Siirt İÖİ

Sinan Turan kimdir

Sinan Turan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sinan Turan şuan Siirt İl Özel İdaresi Spor takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Sinan Turan nereli

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