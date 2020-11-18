Uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavlara da değindi. Peki Sınav iptal mi? | Sınavlar hangi tarihe kadar yapılmayacak? İşte ayrıntılar...

SINAVLAR İPTAL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada ''20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz'' ifadesini kullandı.

Bakanlığa bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda yer alacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm sınavların iptal olduğunu belirtti.

SINAVLAR HANGİ TARİHE KADAR YAPILMAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada şu ifadelere de yer verdi:

"31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlama salgının seyrine göre gerçekleştirilecek. Merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler için sınav müfredatının uzaktan eğitime uyumlu hale getirilmesiyle ilgili çalışmalar sürmektedir"

BAKAN SELÇUK'UN 'UZAKTEN EĞİTİM SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği uzaktan eğitimin nasıl uygulanacağına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Dünyada ve Türkiye'de yeni tip koronavirüs s(Kovid-19) salgınının seyrinde yaşanan yükselişten eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime devam eden öğrenci, öğretmen ve çalışanların etkilenmemesini amaçladıklarını ifade etti.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz.

Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacaklar. Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır."

ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİNDEKİ 'BİREYSEL EĞİTİMLER'

Selçuk, açıklamasında "5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki 'bireysel eğitimler' yüz yüze gerçekleştirilebilecektir." bilgisini paylaştı.

Uzaktan eğitim haftalık ders programlarının okul yönetimlerinin koordinesinde öğretmenler tarafından öğrenciler ve velilerle paylaşılacağını aktaran Selçuk, okul yöneticileri ve öğretmenlerin ara tatil süresince yeni dönemdeki uzaktan eğitim süreçlerini öğrencileriyle işledikleri ders konularına ve müfredat programına göre yapılandıracağını belirtti.

Selçuk, bu süre zarfında ana noktaları TRT EBA kanalları olmak üzere, canlı sınıf uygulamaları, EBA internet platformu, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla öğrencilerin yanında olacaklarını vurguladı.

31 ARALIK'A KADAR SINAV YOK

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "31 Aralık 2020'ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlamalar salgın sürecinin seyrine göre ayrıca gerçekleştirilecek, okul yönetimlerimiz ve öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize duyurulacaktır. Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacaklardır." ifadesini kullandı.

Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte 112 branşta 812 öğretmenin görev yaptığı, 13 stüdyoda 1653 ders videosunun hazırlanarak yayına sunulduğu TRT EBA Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarının haftalık ders programlarını 18 milyon öğrenci velisinin cep telefonlarına kısa mesaj servisiyle ulaştıracaklarını da bildiren Selçuk, ders yayınlarının öğrencilerin telafi ve pekiştirmelerine imkan sağlamak için günde üç kez tekrarlanarak ekrana gelmeye devam edeceğini aktardı.

30 BİN TABLET 10 GÜN İÇİNDE ÖĞRENCİLERE ULAŞACAK

Bakan Selçuk, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatifler aracılığıyla gönderilen 60 bin tablet bilgisayarın resmi veriler ışığında hazırlanan dağıtım stratejisine göre öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Dağıtımlarımız, destek kampanyaları ve tedarik süreçleriyle eş zamanlı olarak devam etmektedir. 30 bin tableti daha 10 gün içinde öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Dağıtımını gerçekleştireceğimiz 500 bin tablet bilgisayarın tedarik süreci tamamlanmakta olup yıl sonuna kadar öğrencilerimize teslim etmiş olacağız. Paydaşlarımızın da desteğiyle mümkün olan en kısa sürede ihtiyacı olan öğrencilerimizin tamamına ulaşmayı hedefliyoruz."

EBA CANLI SINIF VE ALTERNATİF UYGULAMALAR

Uzaktan eğitime başlanan 23 Mart 2020'den bugüne 49 milyon 768 bin ders saati hizmet veren canlı sınıf uygulamalarının bu süreçte de aktif olarak hizmet sunacağını belirten Selçuk, EBA canlı sınıf ve alternatif uygulamaların sisteme entegrasyonuyla birlikte günlük yaklaşık 2 milyon ders yapabilme kapasitelerinin bulunduğunu kaydetti.

Bakan Selçuk, canlı sınıf ders saatlerinin ise öğretmenler tarafından öğrenci ve velilere ayrıca bildirileceğini ifade ederek, "9,1 milyar tıklanma oranıyla dünyanın en çok ziyaret edilen eğitim web sitesi unvanını elde eden EBA internet portalımız ise 1700'den fazla ders ve 40 binin üzerinde zengin, güvenilir ve etkileşimli içerikle öğrencilerimizin hizmetinde. EBA'da konu ve kazanımlarla eşleştirilmiş videolu veya etkileşimli anlatımlar, alıştırmalar, özetler, infografikler, proje dokümanları, öğretmenlere özel içerikler, 5 binden fazla kitap ve 240 binden fazla soru öğretmen ve öğrencilerimize sunulmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

MERKEZİ SINAVLARA HAZIRLANMA SÜRECİNDE OLAN ÖĞRENCİLER

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Merkezi sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz için sınav müfredatının uzaktan eğitim sürecine uyumlu hale getirilmesiyle ilgili çalışmalarımız sürmektedir. Ayrıntıları önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadesini kullandı.

ÖĞRETMENLER EK DERS ÜCRETLERİNİ ALACAK

Bu süreçte öğretmenlerin de çalışmalarını uzaktan sürdüreceğini, uzaktan eğitim için okullara gelerek bilgisayar ve kamera gibi araçlardan da yararlanabileceğini kaydeden Selçuk, "Zümre öğretmenlerimiz ise uzaktan eğitim sürecini takip ve koordine etmek amacıyla haftada en az 1 gün okullarımıza geleceklerdir. Öğretmenlerimiz uzaktan eğitim sürecinde ek ders ücretlerini almaya devam edeceklerdir." dedi.

Bakan Selçuk, "Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde ise ilk defa tanı alacaklar için yüz yüze hizmet verilmeye devam edilecektir. Bu süreçte okullar arası nakil başvurularında 18 Kasım 2020'ye kadar yapılan başvurular işleme alınacak, 31 Aralık 2020'ye kadar yeni başvuru alınmayacaktır." bilgisini paylaştı.

ARALIK AYININ SON HAFTASINDA NETLEŞECEK

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, açıklamasında ayrıca şu değerlendirmeyi yaptı:

"Öğrencilerimizin güveni, huzuru, mutluluğu ve başarısı için velilerimiz, öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve tüm eğitim ailemizle birbirimize kenetlenmemiz gereken bir süreçteyiz. Tedbirlerimizi hijyen standartlarına bağlı olarak en üst düzeyde aldığımız, çocuklarımızın okul bahçelerindeki ve sınıflarındaki temassız oyunlarını bile tasarladığımız yüz yüze eğitime aşamalı geçiş sürecimize en hızlı şekilde yeniden başlamak en büyük temennimizdir.

Gönül arzu ederdi ki bu arayı vermeyelim hatta dünya ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi tüm sınıf düzeylerimizle okullarımızla buluşalım. Fakat ülke genelindeki koşullar nedeniyle böyle bir kararı almak durumunda kaldık. Tabii ki çağrımızı yinelemekten vazgeçmiyoruz: Çocuklarımızın geleceği için 'Herkesin desteğine ihtiyacımız var, lütfen kurallara uyalım.' Aralık ayının son haftasındaki tabloya göre okullarımızda yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planlamamızı ve takvimimizi kamuoyu ile paylaşacağız. Ayrıca, 7/24 devrede olan EBA Asistan, MEB Asistan ve 44 0 632 MEBİM çağrı merkezimizle vatandaşlarımızın uzaktan eğitimle ilgili tüm sorularına cevap vermek üzere hazır olduğumuzu bildirmek isterim."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Dün, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ara tatillerde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürüleceğini belirtmişti.

Dün Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan satır başları:

Pazar günü Kıbrıs Türkünün hukuk eşitlik ve varoluş mücadelesinin en kıymetli meselesi olan KKTC'nin ilanının 37'nci yıl dönümü vesilesiyle adaya bir ziyaret gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yaptığımız ziyaretin önemli mesajlar içerdiğine inanıyorum. Ziyaretimizde sayın Devlet Bahçeli, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve muharip gazilerimiz eşlik etti. Adada ilk olarak 15 Kasım, Cumhuriyet bayramlarına iştirak ederek Kıbrıs Türk'ünün sevincine ortak olduk. Ardından Kapalı Maraş bölgesine geçtik. Bu iyi niyet jesti Rum tarafında hiçbir zaman karşılık bulmadı. KKTC, Kapalı Maraş'ın sahil şeridini halka açtı, bu cesur adımı destekliyoruz. Bu yolu 15 gün içinde asfaltladık. Heyetimiz ve Kıbrıs halkıyla birlikte Maraş'ta gerçekleştirdiğimiz program bölgedeki gelişmeyi hızla yapacağımızın kararlılığın bir adımıdır. Bizim oraya yaptığımız ziyareti anlamayanların piknik gözüyle bakması pek tabidir. Hamdolsun milletimiz orada yaptığımız işin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Buradaki törenin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Tatar Cumhurbaşkanı seçilmesinin arından Ankara'yı ziyaret etmişti. KKTC gerçeğini bölgede ve dünyada kabul ettirecek bir döneme girdiğimize inanıyorum.

İZMİR'DEKİ 6.6 ŞİDDETİNDEKİ DEPREM

2 haftasını geride bıraktığımız İzmir depremi, ülkemize doğal afetler gerçeğini bir kez daha hatırlatmış, hem de deprem öncesi ve sonrası hazırlıklarımızı gözden geçirmemize bir fırsat olmuştur. İzmir'deki AFAD ekipleri hemen harekete geçmiş, çevre illerdeki ekipler de İzmir'e destek için yola çıkmışlardır. İlk dakikalardan itibaren Emniyet, Jandarma ve TSK birimleri personelleriyle deprem bölgesinde yer almışlardır. Depremin 2. saatinde 25 bin kişilik mobil mutfak ve 50 personel bölgeye sevk edilmiştir. Depremin 6. saatinde 2 binin üzerinde arama kurtarma personeli ve 15 arama köpeği yola çıkmıştır. 10. saatinde 7 temel ihtiyacın karşılanması için binlerce personel sahada görev almış durumdaydı. Depremin 12. saatinde 100 psiko destek ekibi depremzedelerle görev yapmaya başlamıştı. Depremin 48. saatinde binin üzerinde çadırın kurulumu sağlanmıştır. Depremin 72. saatinde 8 binin üzerinde personel ve 1200 araç sahada faaliyet halindeydi. Devlet İzmir'e ve İzmirliler'e sahip çıkmıştır. Çeşitli belediyelerden de çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi çalışmalara katıldı. Tüm bu ekipler AFAD'ın koordinesiyle çalışmalarda yer aldı. Artık ülkemizdeki hiçbir afetin ardından "Nerede bu devlet" sesleri yükselmiyor. Çünkü devletimiz ilk andan itibaren bölgede yer alıyor ve çalışmaları yürüyor. Şimdi depremin yol açtığı hasarların kalıcı telafisi için çalışmalar yürütüyoruz. Soğuğa karşı kalıcı konteynerler kuruyoruz. 1150 konutu kendi yerinde inşa edeceğiz. 3 binin üzerinde konut inşa ederek hak sahiplerine dağıtacağız. Türkiye'de de depreme dayanıksız binaların dönüşüm çalışmalarını hızlandırıyoruz. Rant yerine depreme dayanıklılığı öncelikli anlayışla bu şekilde hareket ettiğimiz sürece hedeflerimize ulaşacağımız açıktır.

"HEDEF BÜYÜTEREK İLERLEMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Dünyada ve bölgede tarihi yapılanmanın sancıları yaşanıyor. Salgın bu süreci hızlandırmıştır. Türkiye'yi son 18 yılda tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma reformlarıyla tanıştırmış bir hükümet olarak ülkemizi yeni döneme hazırlanmanın en başta gelen görevimiz olduğuna inanıyoruz. Adı üzerinde değişim, dinamik bir süreçtir. Ortaya çıkan şartlara ve ihtiyaçlara göre yeni adımlar gerekir. Bunun için biz reform gündeminde hiç kopmadık. Dünyadaki gelişmelere uygun şekilde hep hedef büyüterek ilerliyoruz. Hukuk devletinden anladığımız mevzuat devleti değildir. Biz daima özgürlük eşitlik ve insan haklarına dayanan bir normlar sisteminin inşasının yanında olduk. Bizim anladığımız ve inandığımız adalet kavramı bir manaya ve bir işleve sahiptir. Medeniyetimizde adalet kavramı özellikle üstünde çokça durulmasının nedeni derin ve güçlü anlamdır. Eğimde fırsat eşitliğinin sağlanması, iş ve çalışma hayatında her türlü ayrımcılığın önüne geçilmesi adaletin gereğidir. Son 18 yılda adaletin tam anlamıyla tesisi ve yaşatılması konusunda çok büyük değişimleri hayata geçirdik. Meclis'imiz bu güne kadar stratejimiz kapsamında 3 yargı paketini kanunlaştırdı. Bu paketlerle çok önemli yeniliklerin hayata geçmesi sağlandı.

KORONAVİRÜS SALGININA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Koruyucu tedbirler kapsamında yürütülen aşı çalışmalarında umut verici gelişmeler yaşanırken, tehdit sürüyor. Sonbaharla birlikte yeniden tırmanışa geçen ölüm sayıları, Avrupa ve dünyanın pek çok yerinde tedbirlerin sıkılaştırmasına sebep oldu. Salgının seyri tırmanışını sürdürürse, hepimiz için can acıtıcı tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir. Türkiye olarak salgınla mücadeleyi ekonomimizi ayakta tutarak çalışmaları sürdürme görevimiz var. Milletimizden bu fedakarlıkların boşa gitmemesi için salgınla mücadelede kurallara uyması ve daha fazla katkı sağlamasını bekliyoruz. Amacımız bir an önce ülkemizi bu salgın illetinden kurtararak hedeflerimize ulaşmaktır. Kabine toplantımızda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik. Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10 ve 20 arası dışında sokak kısıtlaması uygulanacak. 65 yaş üstü için uygulanan sokak kısıtlaması 20 yaş altına da teşbih edilecek. Restoran, berber gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10 ve 20:00 arasında olacak.

İŞTE ALINAN TEDBİRLER

Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Ara tatillerde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.

Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.

Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.

Şehirlerdeki sigara içme yasağı sürecek.

Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek.