Sınav Koleji yeni kampüsünü Kocaeli’nde açıyor

Sakarya'da Prof. Dr. M. Şahin Alagöz'ün öncülüğünde kurulan Sınav Koleji'nin Kocaeli'nde açılacak olan Şahin Kampüsü tanıtım toplantısı gerçekleşti.

Sakarya'da 1992 yılından itibaren aktif olarak eğitim veren Sınav Koleji yeni kampüsünü Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde açıyor. Kocaeli'nde bir otelde gerçekleşen tanıtım toplantısına Okul Kurucuları Prof. Dr. M. Şahin Alagöz, Genel Koordinatör Dr. Esin Cevrioğlu, Okul Müdürü Onur Bahribalaban ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Tanıtım toplantısında projeyle ilgili sunum yapan Sınav Koleji Okul Müdürü Onur Bahribalaban, "Kocaeli Sınav Koleji Şahin Kampüsü uzun zamandır, ideallerimizin ışığında, ilkelerimizden ödün vermeden ilerlediğimiz eğitim yolculuğumuzda kazanmış olduğumuz tecrübe ve başarılarımızın birleşmesi ile sağlam temeller üzerinde ilimizde yükselmektedir. Kent merkezinde yerleşmiş bulunan, 25 bin metrekare kapalı alana sahip okulumuz uluslararası standartlarda spor, sanat ve kültür merkezleri, 80 derslik, 25 tane laboratuvar ve bin 600 öğrenci kapasitesiyle bölgemizin eğitim anlayışını ve çehresini değiştirecektir" dedi.

Ders içeriklerinden ve kolejin eğitime bakış açısından bahseden Bahribalaban, "Sınav Koleji, uyguladığı "Side to Side" programı ile "Türkiye'de İngilizce öğretilemiyor" yargısını kırmıştır. Bu program kapsamında eğitim, anadil ve İngilizce olmak üzere farklı iki öğretmenle yapılmakta, haftalık ders programlarında yaklaşık 30 saat İngilizce dersine yer vermektedir. Muhteşem bir eğitim ordusunun bilgisi, öngörüsü ve vizyoner bir mimari proje ekibi ile inşa edilen kampüsümüzde, öğrencilerimiz, anaokulundan başlayarak ilkokul, ortaokul, Anadolu ve Fen liselerinde aldıkları eğitim ile nitelikli, lider ve mutlu bireyler olarak ulusal ve uluslararası alanlarda çok büyük başarılara imza atacaklardır" diye konuştu.

Tanıtım sunumunun ardından Prof. Dr. M. Şahin Alagöz ve Dr. Esin Cevrioğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kaynak: İHA