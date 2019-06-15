Sınav öncesi emniyetten önemli uyarı
Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da yapılması planlanan sınav öncesi İl Emniyet Müdürlüğünce sürücülere korna uyarısı yapıldı.
Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da yapılması planlanan sınav öncesi İl Emniyet Müdürlüğünce sürücülere korna uyarısı yapıldı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Sevgili Sürücüler; kornalarımızı bu kez de gençlerimizin geleceği için susturalım. 15 Haziran saat 10.00-13.00 ve 16 Haziran saat 10.00-18.00 arasında lütfen gereksiz korna çalmayalım. YKS'ye girecek öğrencilerimize destek olalım" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA
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