Sınav öncesi emniyetten önemli uyarı

Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da yapılması planlanan sınav öncesi İl Emniyet Müdürlüğünce sürücülere korna uyarısı yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Sevgili Sürücüler; kornalarımızı bu kez de gençlerimizin geleceği için susturalım. 15 Haziran saat 10.00-13.00 ve 16 Haziran saat 10.00-18.00 arasında lütfen gereksiz korna çalmayalım. YKS'ye girecek öğrencilerimize destek olalım" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA