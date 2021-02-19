Sınav refakatçisi sokağa çıkma yasağından muaf mı? Refakatçi izin belgesi nasıl alınır sokağa çıkma yasağı?

Pandemi sürecinde ÖSYM, tüm sınavlarını tedbir amacıyla ileri bir tarihe ertelenmişti. Yeni sınav takvimi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Salgın devam ederken sınavlara girecek olan adaylar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Aynı şekilde sınav görevlileri de muafiyetten yararlanacak. Peki Sınav refakatçisi sokağa çıkma yasağından muaf mı? İşte yanıtı...

SINAV REFAKATÇİSİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF MI?

ÖSYM tarafından yapılacak tüm sınavlar hafta sonu yasağına denk geliyor. Sınavlara katılacaklar ile bu kişilerin yanlarında bulunan bir refakatçi ile sınav görevlileri, yasaklardan muaf olacak.

REFAKATÇİ İZİN BELGEİS NASIL ALINIR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI?

Refakatçilerin yanlarından belge bulundurması gerekmeyecek (kimlik hariç). Sadece sınava girecek adayların yanlarında sınav giriş belgesi bulundurması gerekiyor.

Sınav görevlileri ise ilgili sınava ait görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak suretiyle sınav binalarına ulaşım sağlayabilecek.



Adayların ve refakatçi yakınlarının sosyal mesafeye dikkat etmeleri, maske takmaları gerekiyor. Ayrıca refakatçilerin binaların önlerinde beklememeleri gerekiyor.

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