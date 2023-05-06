Sınav sorularını çalarak memur olduklarını zanneden FETÖ üyeleri tutuklandı!

Konya'da polis ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirdiği operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve firari olarak aranan 2 kardeşi gizlendikleri adreslerde yakaladı.

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Sınav sorularını çalarak memur olduklarını zanneden FETÖ üyeleri tutuklandı!

Konya'da polis ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirdiği operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve firari olarak aranan 2 kardeşi gizlendikleri adreslerde yakaladı.

Sınav sorularını çalarak memur olacaklarını zanneden FETÖ üyeleri tutuklandı!

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonlar devam ediyor. Ekipler, 6'şar yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan öğretmen ve polis iki firari kardeşi düzenlediği operasyonla gizlendikleri adreslerde yakaladı.

SINAV SORULARINI ÇALARAK MEMUR OLMUŞLAR

Yakalanan şahıslardan E.Ç.'nin (41) sınav sorularını usulsüzce ele geçirerek Polis Akademisi'ni kazandığı ve komiser yardımcısı olduğu, meslekte de FETÖ yapılanması içerisinde yer almaya devam ettiği ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. E.Ç.'nin komiser yardımcısı iken ByLock kullandığının tespit edilmesinin ardından ihraç edildiği öğrenildi. Ağabeyi S.Ç.'nin ise (43) KPSS sorularını çalarak usulsüz şekilde öğretmen olduğu ve öğretmenlik mesleğini sürdürürken FETÖ faaliyetlerine devam ettiği ve kardeşi gibi ByLock kullanıcısı olduğu ortaya çıktı. Kanun hükmünde kararname ile meslekten ihraç edilen S.Ç.'nin eşine de daha önce FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Komiser yardımcısı iken meslekten ihraç edilen E.Ç.nin Kahramanmaraş Ağır Ceza İlamat Bürosunun kararı ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, S.Ç'nin ise Giresun Ağır Ceza İlamat ve İnfaz Bürosunun kararı ile hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu anlaşıldı. Gizlendikleri iki ayrı adreste yakalanan FETÖ hükümlüsü 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İHA

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