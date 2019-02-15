Sınav sorularını temin eden 3 şüpheliden 1’i tutuklandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 2010 yılında yapılan komiser yardımcılığı soru ve cevaplarını örgüt üyelerine verdikleri belirlenen 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 2010 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında yazılı sınav soru ve cevapları FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarına sınavdan önce temin edilip örgüt mensuplarına dağıtılması ve sınavda kopya çekilmesi iddialarına yönelik olarak yapılan eş zamanlı operasyonla H.K., Y.Ö., B.G., K.Ö. ve F.A. isimli şahsılar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan şahıslardan H.K. ve Y.Ö. dün çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı yasağı ile serbest bırakılmıştı.

Bugün emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheliden F.A. ve K.Ö. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.G. ise tutuklandı.

Kaynak: İHA