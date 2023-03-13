Sınav yok, mülakat yok! 18-35 yaş arası kamuda çalışacak personeller aranıyor!

Kamu sektöründe iş arayışında olanlar için sevindirici bir gelişme yaşandı. Büro personeli ve destek personeli pozisyonlarında alımlar yapılacaktır. Büro personeli pozisyonlarına başvuracak adayların 35 yaşından, destek personeli pozisyonlarına başvuracak adayların ise 40 yaşından büyük olmamaları gerekmektedir. detaylar için...

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Sınav yok, mülakat yok! 18-35 yaş arası kamuda çalışacak personeller aranıyor!

İş arayan vatandaşlar için sevindirici bir haber var! Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, büro personeli ve destek personeli kadrolarında alım yapacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar için bazı şartlar var: Büro personeli pozisyonlarına başvuracak adayların 35 yaşından büyük olmamaları, destek personeli pozisyonlarına başvuracak adayların ise 40 yaşından büyük olmamaları gerekiyor. Başvurular, 10 Mart ile 24 Mart 2023 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde yapılabilir. Eğer şartları sağlıyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın!

 

personel alımı

 

Adayların başvuruda bulunabilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:

  • Türk vatandaşı olmak,
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak ve özel şartları karşılamak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesi uyarınca belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak,
  • Askerlik durumunun ilgili şartlara uygun olması,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • İlanın başvuru tarihi itibarıyla tercih edilecek pozisyonun şartlarını taşımak,
  • Lisans, ön lisans veya ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu puanına sahip olmak,
  • Emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak,
  • İş tecrübesi ve istenilen sertifikaların ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonra ve başvuru tarihinden önce adayda bulunması gerekmektedir,
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmemiş olmak,
  • Atanmaya hak kazanan adayların, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmesi gerekmektedir,
  • Adaylar sadece bir pozisyona başvurabilirler ve birden fazla pozisyona başvuru yapmak geçersiz sayılacaktır,
  • Kamu görevinden çıkarılmış olanlar başvuru yapamazlar.

Başvuru Şekli:

Başvuru yapmak isteyenler, ilan tarihi itibarıyla www.bilecik.edu.tr adresinden temin edilebilecek başvuru formunu ve talep edilen belgeleri hazırlayarak şahsen veya noterden onaylı vekalet ile Üniversitemiz Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne sunmalıdır. Ancak, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ve çevre illerinde meydana gelen deprem sebebiyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen 11 ilimizde (Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ) ile Sivas-Gürün ilçesinden başvuru yapacak adaylar, belgelendirmek kaydıyla posta yoluyla başvuru yapabilirler. OHAL bölgelerinden başvuru yapacak adaylar, e-Devlet çıktısı olarak kabul edilecek ikamet belgesini sunmalıdır.

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