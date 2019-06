Sınava gireceklere yedi öneri

Milyonlarca çocuğun geleceği için dönüm noktası olan sınavların, çocuklar kadar ailelerde de heyecan ve kaygı yarattığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Yudum Akyıl, bu durumun önüne geçebilmek için aile ve öğrencilere kaygı yönetimi hakkında önerilerde bulundu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladığına ve ÖSYM'nin geçen yılki verilerine göre 511 bin aday ilk oturumda elendiğine dikkat çeken İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yudum Akyıl, başarının anahtarının kaygı kontrolü olduğuna dikkat çekti.

"ÇOCUKLAR "OLDUĞUM GİBİ KABUL EDİLİYORUM" DEMELİ"

Ebeveynlerin davranışlarının çocuklar tarafından önemsendiğini ve rol model olarak kabul edildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Akyıl, "Elbette anne ve babalar da sınav öncesinde kaygı duyabilir. Ancak unutmayın; siz bugüne kadar çocuğunuzun eğitimi için elinizden geleni yaptınız. Bu kaygıyı çocuklarınıza yansıtmak yerine, onların olmadığı ortamlarda dostlarınızla ya da ailenizle paylaşmanız daha doğru olacaktır. Kaygı yönetimini sağlamak için size iyi geldiğini düşündüğünüz aktiviteler sayesinde odağınızı farklı alanlara çevirerek sakinleşebilirsiniz. Sınava bu kadar kısa bir süre kalmışken çocuğunuza yardımcı olmanızın yolu sakin olduğunuzu ve ona güvendiğinizi hissettirerek motive etmekten geçer. Çocuklar algılarının maksimum düzeyde açık olduğu bu dönemde yansıttığınız güveni içselleştirip "olduğum gibi kabul ediliyorum" diye düşünerek tam performanslarını ortaya koyacaktır" dedi.

ÖĞRENCİLERE YEDİ ALTIN TAVSİYE

Öğrencilerin heyecanın etkisiyle bildikleri her şeyi unuttuklarını düşündüğünü söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Yudum Akyıl, "Yapamayacağım korkusu duymanız, bir aksilik olacakmış gibi hissetmeniz, kendinizi diğer öğrencilerle kıyaslamaya girmeniz çok normal. Fakat şunu unutmayın; sınav bir ölüm kalım meselesi değil ve sizler bugüne kadar elinizden geleni yaptınız" diye konuştu. Dr. Öğr. Üyesi Akyıl, "Bugüne kadar elinizden geleni yaptınız. Son haftayı sevdiklerinizle birlikte, hoşlandığınız aktiviteler yaparak geçirin, sınav hakkında konuşmamaya çalışın, uykunuzu iyi alın, her zaman yediğiniz şeylerden yiyin, kaygı hissettiğinizde bunu engellemeye çalışmayın. Sakince kaygının vücudunuzu nasıl etkilediğini fark edin. Vücudunuzda gergin olan bölgelere odaklanarak derin nefes alın ve bu bölgenin gevşediğini düşünün. Kaygıyı, aşırı olmadığı sürece, size enerji ve motivasyon veren bir duygu olarak kabul edin. Sınav sonucu ne olursa olsun her zaman anlamlı bir gelecek kurmak için fırsatlarınız olacağına güvenin" tavsiyelerinde bulundu.

DHA