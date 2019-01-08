Sınavda bayılarak yere düşen öğrenci yaşam savaşı veriyor
Ordu'nun Fatsa ilçesinde sınav esnasında kalp krizi geçirerek kalbi duran genç, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde sınav esnasında kalp krizi geçirerek kalbi duran genç, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü.
Fatsa Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Celil İnan, sınav esnasında fenalaşarak yere düştü. Okul yönetimi sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi. Okula gelen sağlık ekipleri, kalbi duran öğrenciye kalp masajı uygulayarak Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı. Öğrenci, doktorların yarım saatlik müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürüldü.
Hayati tehlikesi bulunan öğrenci, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.
Kaynak: İHA
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