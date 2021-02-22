Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta köy okulları ve anaokullarında başladı. 1 Mart itibarı ile de liselerin okullaru açılıyor. Selçuk, yüz yüze yapılacak sınavlar için Kovid-19 tedbirlerine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirerek sınavlar hakkında detayları paylaştı. Peki; Sınavlar ertelenecek mi 2021? Lise sınavları iptal mi 2021?

SINAVLAR ERTELENECEK Mİ 2021 ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, günlerdir merak konusu olan lise sınavları iptal mi olacak, ertelendi mi sorusuna yanıt vererek konuya son noktayı koydu.

Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasına, "Sevgili gençler. Emin olun sesinizi duyuyorum ve paylaşımlarınızı okuyorum." sözleriyle başladı. Pandemi döneminde kararları, eğitimcilerle ve hekimlerle beraber oluşturduklarını, salgının seyrini günlük izlediklerini, neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı ortak görüş geliştirdiklerini belirten Selçuk, bu görüşmeler neticesinde, köy okulları ve ana okullarında yüze yüze eğitime başlandığını, 1 Mart'ta ise ilkokul 1, 2, 3, 4. sınflar ile 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin de yüz yüze eğitimlerine başlayacaklarını hatırlattı. Sınavların nasıl yapılacağına da değinen Selçuk, sınavların ertelenmeyeceğinin altını çizdi.

LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ?

Sınavların nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Selçuk şunları kaydetti:



"Sizlerin de sadece sınavlarınızı yüz yüze gerçekleştirebilmemiz için salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıklarımız tamam. Öğrencilerimizin yüzde 40'ı, yani yarıya yakınınız sınavlarını tamamladı zaten. Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Bizim de durumunuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik.

Kararlarımızda, sağlığınız her zaman önceliğimiz. Desteğiniz ve iş birliğiniz bizim için önemli. Bu günlerin üstesinden hep birlikte gayretle geleceğiz. Siz derslerinize ve sağlığınıza odaklanın, lütfen. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum."