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Sınavlar ertelenecek mi 2021? Lise sınavları iptal mi 2021?

Yüz yüze eğitim bahar dönemin kademeli olarak başlatıldı. Ancak sınavların nasıl yapılacağına ilişkin soru işaretleri bir süredir öğrenci ve velilerin kafalarını karıştırıyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan konuya ilişkin açıklama geldi. Peki Sınavlar ertelenecek mi 2021? Lise sınavları iptal mi 2021? İşte son gelişmeler...

Sınavlar ertelenecek mi 2021? Lise sınavları iptal mi 2021?

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta köy okulları ve anaokullarında başladı. 1 Mart itibarı ile de liselerin okullaru açılıyor. Selçuk, yüz yüze yapılacak sınavlar için Kovid-19 tedbirlerine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirerek sınavlar hakkında detayları paylaştı. Peki; Sınavlar ertelenecek mi 2021? Lise sınavları iptal mi 2021? 

SINAVLAR ERTELENECEK Mİ 2021 ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, günlerdir merak konusu olan lise sınavları iptal mi olacak, ertelendi mi sorusuna yanıt vererek konuya son noktayı koydu.

Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasına, "Sevgili gençler. Emin olun sesinizi duyuyorum ve  paylaşımlarınızı okuyorum." sözleriyle başladı. Pandemi döneminde  kararları, eğitimcilerle ve hekimlerle beraber oluşturduklarını, salgının seyrini  günlük izlediklerini, neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere  dayalı ortak görüş geliştirdiklerini belirten Selçuk, bu görüşmeler neticesinde, köy okulları ve ana okullarında yüze yüze  eğitime başlandığını, 1 Mart'ta ise ilkokul 1, 2, 3, 4. sınflar ile 8. ve 12.  sınıf öğrencilerinin de yüz yüze eğitimlerine başlayacaklarını hatırlattı. Sınavların nasıl yapılacağına da değinen Selçuk, sınavların ertelenmeyeceğinin altını çizdi. 

LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ?

Sınavların nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Selçuk şunları kaydetti:
 
"Sizlerin de sadece sınavlarınızı yüz yüze gerçekleştirebilmemiz için  salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıklarımız tamam. Öğrencilerimizin yüzde  40'ı, yani yarıya yakınınız sınavlarını tamamladı zaten. Sınavlarınızda bugün  yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır.  Bizim de durumunuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları  tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında  çalışmak bu yüzden çok kritik.

Kararlarımızda, sağlığınız her zaman  önceliğimiz. Desteğiniz ve iş birliğiniz bizim için önemli. Bu günlerin  üstesinden hep birlikte gayretle geleceğiz. Siz derslerinize ve sağlığınıza  odaklanın, lütfen. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum."

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