“Sınavlara hazırlıkta yarım asrı aşkın deneyimle yeni eğitim-öğretim yılına hazırız”

2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi açılışı ile tüm öğrenciler okullarına ve arkadaşlarına kavuştu. Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır, yarım asrı aşkın sınavlara hazırlık geleneği ile yeni dönemde de başarılara imza atmaya hazır olduklarını söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanında yeni eğitim öğretim dönemi heyecanla karşılandı. Tüm öğrencilere ve öğretmenlere yeni eğitim öğretim yılında başarılar dilediğini belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır, "Bu yıl 55'inci eğitim yılını kutlayan Uğur Okullarında yeni döneme ilk günkü heyecanla başlıyoruz. 100 yıllık Cumhuriyetimizin 55 yılına tanıklık eden köklü bir eğitim kurumuyuz. Türkiye genelindeki tüm okullarımızda binlerce Uğurlu öğrencimizle yaz tatilinin ardından kavuştuk. Global, çağdaş ve yenilikçi bir eğitim kurumu olarak öğrencilerimize en iyi eğitimi sunmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Yarım asrı aşkın sınavlara hazırlık geleneğimiz, deneyimli ve dinamik akademik kadromuzla, öğrencilerimizi geleceğe en iyi hazırlayacak projeler ve çalışmalar ile yeni eğitim yılına hazırız." dedi.

"En büyük gücümüz, 55 yıllık deneyimimiz ve eğitim kalitemiz"

Geleceğin güvencesi olan çocukların nitelikli bir eğitim almalarının öncelikleri olduğunu söyleyen Çakır, "Ülkemizi geleceğe güvenle taşımak ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak için Cumhuriyetimizin teminatı öğrencilerimizi en güzel şekilde yetiştirmek temel hedefimiz. Çünkü iyi yetişmiş donanımlı nesiller, hem kendilerinin hem de ülkemizin geleceği açısından son derece önemli. Eğitim stratejilerimizi, öğrencilerin 21'inci yüzyıl becerileriyle donanmaları üzerine kurguluyoruz. En büyük gücümüz, 55 yıllık deneyimimiz ve eğitim kalitemiz. Eğitim kalitemizi Türkiye'nin her yerinde aynı tutmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz bu amaçla tüm okullarımızda aynı müfredatı, aynı öğretim süreçlerini ve projeleri uyguluyoruz" diye konuştu.

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"Cumhuriyet'in 100'ncü yılında 100 öğrenciye eğitim bursu"

Ayrıca bu yıl, Cumhuriyetin 100'ncü yılına özel olarak 100 başarılı öğrenciye Cumhuriyet Bursu ile eğitim desteği sağlayacaklarını belirten Mustafa Çakır; "100 yıllık Cumhuriyetin 55 yılına yetiştirdiği nesillerle değer katan Uğur Okulları olarak, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanımız ve Semra & Enver Yücel (SEY) Vakfı Başkanımız Sayın Hüseyin Yücel'in öncülüğünde gerçekleştirilen proje ile Giresun Uğur Anadolu Lisesi'nde, 100 başarılı öğrenciye Cumhuriyet Bursu ile eğitim bursu sağlayacağız. Düzenlenen Uğur Tanı Sınavı ile öğrencilerimizi seçtik. 55 yıllık deneyimimizi, akademik ve bilimsel eğitimimiz ile birleştirerek öğrencilerimizi başarılı bir geleceğe hazırlıyoruz. Kariyerlerini belirleyecekleri lise hayatlarında bu kıymetli öğrencilerimize rehberlik edecek olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

'Sınavlara hazırlıkta yarım asrı aşkın deneyime sahibiz"

Öğrencilerin sınava hazırlık sürecine Uğur'da bir adım önde başladığını dile getiren Çakır; "Özgün deneme sınavları ve deneyimli akademik kadromuz ile öğrencilerimiz nitelikli bir sınava hazırlık sürecine dahil olurlar. Eğitim teknolojilerinin en güncel araçlarıyla, düzenli geri bildirim sistemiyle öğrencilerimizin sınava hazırlık sürecini destekliyoruz. Öğrencilerimizin iç disiplin duygusunu geliştirmesini ve kişisel yeterliliğini yine kişisel raporlar vasıtasıyla görmesini sağlayarak sınava hazırlık noktasında eksikliklerin giderilmesine yardımcı olurken; fiziksel, sosyal, duygusal gelişimlerini de destekliyoruz." dedi.

"İkinci dil edimini, yaşayarak öğrenme metodu ile uyguluyoruz"

Okul öncesinden itibaren ikinci dil edinimine önem verildiğini belirten Çakır; "İngilizce dil ediniminin temelinde, bilgilerin duyular ile birleştiğinde daha anlamlı ve kalıcı olduğu yaklaşımının hakim olduğu "İngilizceyi yaşayarak öğrenme" esas alınıyor. İngilizce dil öğretimi, hem okul içinde hem de okul dışında İngilizcenin aktif olarak kullanıldığı platformlar ve online içeriklerle zenginleştiriliyor. Öğrencilerin dil performansları ve gelişimleri düzenli takip edilerek geliştirilmesi gereken yönleri saptanıyor." şeklinde bilgilendirmelerde bulundu.

"Yapay zeka tabanlı platformumuz Metodbox sayesinde akademik takip kolaylaştı"

Günümüz eğitim sistemimizdeki en önemli özelliklerinden birinin de sınavlara hazırlık olduğunu vurgulayan Çakır, "Yarım asırlık sınavlara hazırlık deneyimimizden aldığımız güçle hayata geçirdiğimiz Uğur Sınava Hazırlık Merkezi'nde öğrencilerimizin sınavlarda üstün başarı elde etmelerini ve iyi bir geleceğe bugünden hazırlanmalarını amaçlıyoruz. Yapay zeka destekli online öğretim platformumuz Metodbox, velilerimize çocuklarının akademik süreçlerinin takip edilebilmesi konusunda büyük avantaj sağladı. Metodbox'ın akıcı ve kolay kullanıma sahip ara yüzü ile veliler, öğrencilerin hayallerine emin adımlarla yürüdüğü bu yolculukta öğretmenleriyle birlikte onları destekleyerek başarıya ulaşmalarını kolaylaştırdı." dedi.

"Dünya büyük bir hızla değişiyor. Bilim ve teknoloji hayatımıza dokunuyor, fayda sağlıyor. Bilgiye daha hızlı erişiyoruz, neredeyse her sorumuza yanıt, görüş bulabiliyoruz. Gelişimimiz için eğitimde teknolojiye, yabancı dile daha fazla yatırım yapmalıyız" diyen Çakır, "Çocuklarımızın algısı ve farkındalıkları değişti. Bu beklentilere karşılık verebilecek nitelikte öğretmenlere ihtiyacımız var. Önümüzdeki süreçlerde öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimleri için Türkiye'de hizmet içi eğitimlere daha fazla yatırım yapılması gerekiyor. Çünkü öğretmene yapılan yatırım, çocuklarımıza ve geleceğe yapılan yatırımdır." şeklinde sözlerini sürdürdü.

"Çift diploma şansı"

3 kıtada 11 ülkeye yayılan 6 üniversite, 2 K12 okulu ve irtibat ofisleri ile dünya eğitimine katkı sağlayan uluslararası eğitim ağı BAU Global ailesinin bir üyesi olmaktan gurur duyduklarını belirten Genel Müdür Mustafa Çakır, "Yurt dışı eğitim konusunda da her zaman öğrencilerimizin ve mezunlarımızın yanındayız. Uğur Çift Diploma Programı kapsamında öğrencilerimiz lise eğitimine devam ederken Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları bünyesinde yer alan Mentora American School'un çift diploma programına katılan Uğurlu lise öğrencileri yüzde 100 akredite bir Amerikan lise diploması alabiliyor. Program kapsamında uluslararası öğrencileri üniversiteye hazırlamak için tasarlanmış ve yüksek nitelikli, ana dili İngilizce olan öğretmenler tarafından verilen çevrim içi bir müfredat sunuluyor. Dersler uzaktan eğitimle asenkron ya da senkron olarak gerçekleştiriliyor. Çift diploma programı mezunları, International University Alliance iş birliği ile 15 farklı Amerikan üniversitesine direkt geçiş hakkına sahip oluyor." diye konuştu.

"Akademik, Sosyal, Duygusal ve Fiziksel gelişime uygun eğitimi önemsiyoruz"

Hayat boyu başarı için öğrencilerin akademik eğitimlerinin yanı sıra özellikle sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerine odaklandıklarını söyleyen Çakır, "Akademik, Sosyal, Duygusal ve Fiziksel gelişimleri dikkate alarak oluşturduğumuz ASDF eğitim modelimiz kapsamında; öğrencilerin doğal bir çevrede, kendilerini rahatça ifade edebilecekleri bir öğrenme ortamında, kültürel ve sosyal paylaşım içinde bulunmalarını ve deneyimleyerek öğrenmelerini sağlıyoruz. Akademik olarak öğretmen kadromuzdan yabancı dil eğitimine, kariyer planlamasından sınav başarısına kadar, öğrencilerimize kendi bilişsel gelişimlerini dikkate aldığımız bir eğitim veriyoruz. Öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişmesi için akademik bilgiler ışığında planlanan kulüp ve atölye çalışmaları, kültür ve sanat projeleri, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve kişisel gelişim odaklı etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Duygusal açıdan baktığımızda; öğrencilere iç kontrol geliştirme, olumlu düşünme, duygularını tanıma ve uygun yollarla ifade etme, öz benlik saygısı geliştirme gibi beceriler kazandırıyoruz. Son olarak dikkat ve algıyı güçlendirici, yenilikçi yönlerini geliştirici etkinliklerle ve sportif aktivitelerle fiziksel gelişimlerini de destekliyoruz." dedi.

'Kişisel ve kültürel farkındalığı gelişmiş, duyarlı, öz güvenli, saygılı ve hepsinden önce mutlu bir birey yetiştirip onu ülkesine, dünyaya kazandırmanın sorumluluğunun ne denli büyük olduğunu biliyoruz." diye konuşan Mustafa Çakır, keyif ve mutluluk dolu bir eğitim öğretim dönemi diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)