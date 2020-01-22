Sincan Belediyesi personeline E-Belge Yönetim Sistemi eğitimi verildi.

Sincan Belediyesi, belge yönetimi ihtiyacını karşılamak amacıyla elektronik belge yönetim sistemini kullanıyor. Sistemin işleyişi ve yenilikleri, Sincan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından personele anlatıldı. Elektronik belge yönetim sistemi elektronik imza ile evrak imzalama, evraklara hızlı ve güvenilir erişim imkanı sağlıyor. Böylelikle kağıt israfının önüne geçiliyor.

Kaynak: İHA