Sincan Belediyesi tiyatro perdesini dijital ortamda araladı

Sincan Belediyesi, korona virüs nedeniyle etkinlikler dijital ortamlara taşımaya devam ediyor. Geleneksel Türk tiyatrosunun en seçkin örnekleri ve sahne gösterileri hem çocuklara Türk kültürünü tanıtıyor hem de verimli zaman geçirme imkanı sağlıyor.

Korona virüs salgını nedeniyle tüm sosyal ve kültürel etkinliklerin bir süreliğine iptal edilmesi üzerine Sincan Belediyesi, tüm faaliyetleri dijital ortama taşıdı. Artık tiyatroseverler internette tiyatro gösterilerini izleyebilme fırsatına kavuştu. Dijitalde yer alan geleneksel Türk tiyatrosunun en seçkin örnekleri, çocuklara ve yetişkinlere yönelik oyunlar ve sahne gösterileri 7'den 70'e herkese hitap ediyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, kültür ve sosyal etkinliklerin dijital ortama taşınmasıyla ilgili olarak, "Artık vatandaşlarımız seminerleri, çeşitli sohbetleri, tiyatro gösterilerini ve daha onlarca etkinliği evlerinde takip edebiliyor. Bununla ilgili çok güzel geri dönüşler aldık. Vatandaşlarımıza evde kalın derken aynı zamanda daha kaliteli zaman geçirebilecekleri imkanları sağlamaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız ara vermeden devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA