Sincan Belediyesinden 65 yaş üstü vatandaşlara 30 bin hijyen paketi

Sincan Belediyesi Korona virüs salgını dolayısıyla sokağa çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu. Belediye ekipleri kapı kapı dolaşarak içinde bilgilendirme broşürlerinin de bulunduğu 30 bin hijyen paketini vatandaşlara dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından içerisinde dezenfektan, maske, eldiven ve bilgilendirme broşürlerinin olduğu 30 bin hijyen paketi Sincan'da 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtılıyor. 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar vefa destek ekibini arayarak market, eczane gibi ihtiyaçları için yardım isteyebiliyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Bu zor günlerde dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın bugünlerde sokağa çıkmamaları hayati önem taşıyor. Vefa destek ekiplerimiz hizmetinizde. İçerisinde maske, eldiven, dezenfektan ve bilgilendirme broşürlerinin bulunduğu paketler hazırladık. Paketlerimizi tüm 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerine gönderiyoruz. Siz evde kalın, bizler hizmet için varız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA