Sincan Belediyesinin çiçek serası rengarenk

Ankara'nın Sincan Belediyesinin seraları mis kokulu çiçek ve çeşitli bitkilerle her mevsim renkleniyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Sincan Belediyesinin çiçek serası rengarenk

Ankara'nın Sincan Belediyesinin seraları mis kokulu çiçek ve çeşitli bitkilerle her mevsim renkleniyor.

Belediyenin seralarında özenle ve sevgiyle yetişen bitki ve çiçekler vatandaşlar tarafından da rağbet görüyor. Begonvil, kaktüs, sukulent ve orkide seraların en çok tercih edilen çiçekleri arasında.

Sincan Belediyesi seralarında çeşitli türlerden binlerce kışlık ve yazlık çiçek, ağaç ve süs bitkisi yetişiyor. Hem çevre düzenlemesinde kullanılan hem de vatandaşın hizmetine sunulan bitkiler mevsimine göre çeşitleniyor. Rengarenk görüntüsüyle seralarda yerini alan çiçek ve bitkiler satış için de özenle hazırlanıyor.

Vatandaşın gelip satın aldığı çiçekler arasında en çok Begonvil, kaktüs, sukulent, orkide tercih edilirken; iç mekan ve meyve fidanları da rağbet görüyor. Bahçesinde, tarlasında sebze üretmek isteyen vatandaşlar Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile irtibat kurarak fide temin edebilir. Ayrıca saksı değişimi ile hasta çiçek bakım hizmeti de vatandaşlara ücretsiz sunuluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
YKS ek tercih kılavuzuyla üniversitelerin boş kontenjanları yayınlandı! İşte ÖSYM 2023-YKS ek tercih kılavuzu pdf
YKS ek tercih kılavuzuyla üniversitelerin boş kontenjanları yayınlandı! İşte ÖSYM 2023-YKS ek tercih kılavuzu pdf
Fenerbahçeli Sırp oyuncu Dusan Tadic 'Çetnik selamı' ile gündem oldu! Çetnik selamı nedir? Ne anlama gelir?
Fenerbahçeli Sırp oyuncu Dusan Tadic 'Çetnik selamı' ile gündem oldu! Çetnik selamı nedir? Ne anlama gelir?
Sezgin Tanrıkulu neden gündem oldu? ne söyledi? Hakkında neden soruşturma başlatıldı?
Sezgin Tanrıkulu neden gündem oldu? ne söyledi? Hakkında neden soruşturma başlatıldı?
Sezgin Tanrıkulu ne dedi, hakkında neden soruşturma açıldı? İşte detaylar!
Sezgin Tanrıkulu ne dedi, hakkında neden soruşturma açıldı? İşte detaylar!
Son Haberler
Başkan Palancıoğlu, Mahalle Muhtarları ile doğalgaz Toplantısı Yaptı
Başkan Palancıoğlu, Mahalle Muhtarları ile doğalgaz Toplantısı Yaptı
Kuraklık ayçiçeğini olumsuz etkiledi
Kuraklık ayçiçeğini olumsuz etkiledi
Nurdağı’ndaki tarım arazilerine akıllı tarım uygulaması
Nurdağı’ndaki tarım arazilerine akıllı tarım uygulaması
19 yıllık cinayetin sanığı: "Alnımdaki katil yazısını silin"
19 yıllık cinayetin sanığı: "Alnımdaki katil yazısını silin"
'Bambaşka Biri' adlı yeni dizi merakla bekleniyor! Oyuncuları kimler? Konusu nedir? Bütün cevaplar haberimizde
'Bambaşka Biri' adlı yeni dizi merakla bekleniyor! Oyuncuları kimler? Konusu nedir? Bütün cevaplar haberimizde
Çayın tadı kaçtı! Çaykur çaya yüzde 15 zam yaptı!
Çayın tadı kaçtı! Çaykur çaya yüzde 15 zam yaptı!
Sabah, sabah başı boş atlar kara yolunu bastı! Trafiği alt üst ettiler!
Sabah, sabah başı boş atlar kara yolunu bastı! Trafiği alt üst ettiler!
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Canlı yayında sıkandal sözler! İmamoğluna: Liboş liboş konuşuyor!
Canlı yayında sıkandal sözler! İmamoğluna: Liboş liboş konuşuyor!
Bedelini Dünya ödedi! 11 Eylül 2001 saldırısı sonrası dünya değişti
Bedelini Dünya ödedi! 11 Eylül 2001 saldırısı sonrası dünya değişti
Eski sevgilisi 9 defa yüzüne kafa attı! Yüzü tanınmaz hale geldi!
Eski sevgilisi 9 defa yüzüne kafa attı! Yüzü tanınmaz hale geldi!
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!