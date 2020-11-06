Sincan Hayvan Barınağı'nda şiddet skandalı!

Sincan Hayvan Barınağı'nda çekildiği iddia edilen görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Barınakta çalışan bir görevlinin elindeki sopayla bir kabine girdiği ve içeride bulunan köpeğe şiddet uyguladığı video, Twitter kullanıcıları tarafından paylaşılarak yetkililerden, gereğinin yapılması için destek talep edildi.

Sincan Hayvan Barınağı'nda çekildiği iddia edilen görüntüde, barınak görevlisi bir kişinin elindeki sopayla bir kabine girdiği ve köpeğe şiddet uyguladığı görülüyor. Bir süre sopayla vurmasının ardından yerdeki soğuk suları köpeğin üzerine doğru atan şahsın, kameraların önünde yaptığı işkencenin akabinde görev akdinin kesilmesi istendi. Barınaklarda hayvanlara işkence edilmesi konusunun gündemden düşmediği günümüzde, şiddet içerikli görüntüler tepkilere neden oldu.

3 BİN HAYVAN KAPASİTELİ

İhalesi 16 Eylül'de başlayan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, hayvanların daha konforlu bir yaşam alanında hayatlarına devam etmesi için yapılan Çankaya Karataş Mahallesi'ndeki 3 bin sokak hayvanı kapasiteli barınak, 93 bin metrekare. Barınak içerisinde, hayvan hastanesinden kısırlaştırma ünitesine, tek tırnaklı bakım ünitesinden anne yavru ünitesine, mama ünitesinden postoperatif (ameliyat sonrası bakım) alanlarına kadar birçok özelliği bünyesinde barındırıyor.

Hayvan Koruma Derneği ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ortak çalışması olduğu bilinen ve hayvan dostlarımızın rahat etmesi için inşa edilen barınaktan olduğu iddia edilen şiddet görüntüleri, hayvanseverler tarafından büyük tepki toplamasının yanı sıra, yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

HAYVANLARA GÜZEL ŞARTLARDA HİZMET SUNMAK AMAÇLANMIŞTI AMA...

Kamu yararına kurulan bir dernek olduklarını dile getiren Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Aynur Altun, barınağın inşası sırasında yaptığı konuşmasında, “Büyükşehir Belediyesi ile sokakta bulunan hayvanların kısırlaştırılması ve yerine bırakma konusunda ortak çalışmalar yapıyoruz. Büyükşehir bu konuda çalışmalar yapıyor elini taşın altına koyuyor. Eskiyi yenilemektense yeni bir barınak yaparak daha çok hayvana daha güzel şartlarda hizmet sunmak güzel olacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

HAYVAN HAKLARI YASASI

Türkiye’de bir Hayvanları Koruma Kanunu var. 5199 sayılı bu kanun 2004’te çıkarıldı. Kanun birçok bakımdan benzersiz ancak ne yazık ki bazı noktalarda yetersiz. En basiti Türk Ceza Kanunu kapsamında değil. Yani hayvana işkence ya da tecavüz edene sadece para cezası uygulanıyor. Tüm bu eksikliklerin giderilmesi için 2018 Ocak’ta TBMM Hayvan Hakları Komisyonu kuruldu. Komisyon, Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu Temsil Heyeti’nin önerileri doğrultusunda

bir rapor hazırlayıp, Ekim 2019’da Meclis’e sundu ve komisyon başkanı AK Parti Zonguldak Milletvekili Mustafa Yel, raporla çok benzeşen bir yasa teklifi hazırladı. Ocak 2020’de Meclis’e sunulması bekleniyordu ancak yoğunluk gerekçe gösterildi, gündeme alınmadı. Sonrasında Meclis pandemi nedeniyle kanun teklifi gelemeden tatil edildi. “Ekim’de Meclis’e gelecek” denilen teklif hâlâ gündeme alınmış değil.

400’e yakın STK’yı temsil eden Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu Üyesi Şebnem Aslan yasanın bugüne kadar ‘öncelikli’ görülmediği için Meclis gündemine alınmadığını belirterek bazı taleplerini şöyle sıralıyor.

1-Sahipli-sahipsiz hayvan tanımı ortadan kalkmalı. Kanun TCK kapsamında değerlendirilmeli.

2-Hayvana her türlü işkence, öldürme, tecavüz gibi suçların ceza alt

sınırı 3 yıldan başlamalı.

3-Savcılıklar bünyesinde Hayvan Hakkı İhlalleri Soruşturma Bürosu kurulmalı

4-Mevcut kanunun 6. maddesi en ufak bir değişiklik yapılmadan olduğu gibi bırakılmalı.

5-Yunus parkları kapatılmalı. Atlı faytonlar tamamen yasaklanmalı.

6-Evcil ve egzotik hayvan üretimi, ticareti ve satışı tamamen yasaklanmalı.

7-Hayvan dövüşleri ve yarışları yasaklanmalı. Yeni hayvanat bahçelerinin açılmasına izin verilmemeli. Var olanlarda kafes sistemi kaldırılmalı, doğal yaşam alanlarına dönülmeli.

8-Hayvanlarını terk edenlere en az 10 bin lira idari para cezası verilmeli, bu kişilerin bir daha hayvan sahiplenmesi engellenmeli.

9-Av ve av turizmi ile havai fişek kullanımı yasaklanmalı.

10-Hayvan hakları ve sevgisi müfredata alınarak ders olarak okutulmalı.