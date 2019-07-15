Sincan’da 15 Temmuz coşkusu

Ankara'nın Sincan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşkuyla kutlandı.

Akşam saatlerinde Sincan Lale Meydanı'nda toplanan kalabalık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü coşkuyla kutladı. Etkinlik, şehitlerin anılması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Emniyet Müdürü Metin Demirci ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da katıldı.

Kaynak: İHA