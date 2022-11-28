Sincan’da "Akademisyen Anne"Sincanlı hanımlarla bir araya geldi

Ankara Sincan Belediyesi'nin kadınlar için düzenlediği marka projelerinden biri olan "Kadın Kadına Aile Sohbetleri'nin bu ayki konuğu sosyal medyada "Akademisyen Anne" olarak tanınan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yazar Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal oldu.

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Sincan’da "Akademisyen Anne"Sincanlı hanımlarla bir araya geldi

Sincan Belediyesi birbirinden değerli, alanında uzman isimleri Sincanlı hanımlarla buluşturuyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın destekleriyle Başkan Ercan'ın eşi Emine Ercan'ın öncülüğünde düzenlenen "Kadın Kadına Aile Sohbetleri" programında bu ay "Akademisyen Anne" olarak tanınan Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, Sincanlı hanımlarla bir araya geldi. Türk sanat müziği dinletisiyle başlayan programa Sincanlı kadınların ilgisi yoğundu. Katılımcılar Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal'ın verdiği bilgileri ve tavsiyeleri can kulağı ile dinledi. Programın açılış konuşmasını yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Kadın Kadına programımızın çok kıymetli bir konsept olduğunu düşünüyorum. Kadınlara yönelik bu tür kültürel, sosyal etkinlikler yapıyoruz ve bunu çok önemsiyorum. Evet, çocuklara gençlere yapılan yatırım çok önemli ama önce kadınlarımıza yatırım yapmak lazım çünkü nesli yetiştiren kadınlarımız" dedi.

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ŞİDDETSİZ İLETİŞİM

Aile içi iletişim üzerine konuşan Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal ise "Çocuklar duygularını ifade etmeyi anne babalarından öğrenirler. Bu nedenle bizim olaylara vereceğimiz tepkiler çok önemlidir. Çocuklara şiddet göstererek hiçbir şey öğretemezsiniz. Beyin şiddet karşısında 3 tepki verir, bunlar "savaş, kaçış ya da don" tepkisi" dedi.

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