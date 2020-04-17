Sincan’da semt pazarlarına yeni düzenleme

Sincan Belediyesi, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle ilçedeki semt pazar yerlerinin günlerini değiştirdi. Böylece hem vatandaşın hem de pazarcı esnafının mağdur olmaması amaçlanıyor.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında her geçen gün yeni önlemler alınıyor. Hafta sonu bir kez daha 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sincan Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için sıklıkla tercih ettiği pazar yerleri için yeni bir düzenlemeye gitti. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeni ile kapalı olacak pazar yerleri hafta içi belirlenen yerlerde hizmet verecek.

Ekipler korona virüsle mücadele konusunda vatandaşları ve esnafı uyarıyor. Zabıta ekipleri, pazarların sabah kuruluşundan akşam kapanış saatine kadar önlem alıyor, semt pazarlarını giriş çıkış noktaları belirleniyor. Vatandaşların ve esnafın pazara maskesiz ve eldivensiz girmemesi, sosyal mesafe kuralına uyması gerekiyor. Belediye ekipleri, pazar yeri girişlerinde maske dağıtıyor, hem vatandaşın hem de esnafın ateşi ölçülüyor. Ekipler kurallara uymayanlara ise cezai işlem uyguluyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçede pazar yerlerinde yapılan değişikliği hatırlatarak, "Hem pazarcı esnafımızın hem de vatandaşımızın mağdur olmaması için semt pazarları hafta içi belirlenen günlerde hizmet verecek. Vatandaşlarımızla bu süreci dayanışma içerisinde atlatacağız. Lütfen sabırlı olalım, kuralları harfiyen uygulayalım" ifadelerini kullandı.

Belirlenen yerler şu şekilde:

Pazartesi - İstasyon Mah. Semt Pazarı - İstasyon Mah. Edip Sokak ile Erkut Sokak arasında kurulacak.

Pazartesi - Törekent Mah. Semt Pazarı - Törekent Mah. Muhtarlık Binası yanında kurulacak.

Pazartesi - Pınarbaşı Mah. Semt Pazarı - Pınarbaşı Mah. Yaşar Kemal Cad. Palamut Sokak arasında kurulacak.

Salı - Tandoğan Mah. Semt Pazarı - Tandoğan Mah. Vakit Sok. Ata Caddesi arasında hizmet verecek.

Salı - Osmanlı Mah. Semt Pazarı - Osmanlı Mahallesi Hürriyet Caddesinde kurulacak.

Çarşamba - Ulubatlı Hasan Mah. Semt Pazarı - GOP Mahallesi Gamzeli Sokakta açılacak.

Çarşamba - Yenikent (TOKİ) Semt Pazarı - Menderes Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. yanında hizmet verecek.

Perşembe - Plevne Mah. Semt Pazarı - Plevne Mah. Destek Sok. ile Gökhan Sokak arasında açılacak.

Cuma - Mevlana Mah. Semt Pazarı - Mevlana Mah. İmam Hatip Lisesi karşısında hizmet verecek.

Cuma - Yunus Emre Mah. Semt Pazarı - Yunus Emre Mah. Devrimler Caddesinde açılacak.

Cuma - Yenikent Merkez Pazarı - Mustafa Kemal Mahallesi Fatih Caddesinde kurulacak.

Kaynak: İHA