Sincan’dan yükselen müzik ilçenin sınırlarını aştı

Müzik alanında yeteneği olan ve müziğe gönül verenleri desteklemek için kurulan Sincan Belediyesi Türk Musikisi Konservatuvarının ünü ilçe sınırlarını aştı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Sincan’dan yükselen müzik ilçenin sınırlarını aştı

Müzik alanında yeteneği olan ve müziğe gönül verenleri desteklemek için kurulan Sincan Belediyesi Türk Musikisi Konservatuvarının ünü ilçe sınırlarını aştı.

Sincan Belediyesi Türk Musikisi Konservatuvarı hayallere dokunmaya devam ediyor. Müziğe gönül veren genç yeteneklerin eğitim aldığı konservatuvarın sınırları Ankara'yı aştı. Çevre ilçelerden ve illerden de pek çok müzikseverin başvurduğu konservatuvara talep yoğun olurken, deprem bölgesi Osmaniye'den gelen bir öğrenci adayı söyledikleriyle dikkati çekti.

Sincan Belediyesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi iş birliği ile eğitimlerin verildiği Türk Musikisi Konservatuvarı yeni yeteneklere kapısını aralamaya hazırlanıyor. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı akademisyenlerinin gerçekleştirdiği yüz yüze yetenek sınavları renkli anlara sahne oldu.

Deprem bölgesi Osmaniye'den sınavlar için Sincan'a gelen Mustafa Eser isimli vatandaşın sözleri dikkati çekti. Eser, "Deprem bölgesinden gelmiş bulunuyorum. Sincan Belediyesinin müzik eğitimi olduğunu bir arkadaşımdan duydum. Küçüklüğümden beri müziğe ilgim var, buraya geldim başvurdum. Şimdiye kadar güzel gitti. Eğer mülakatı geçersem, başarılı olursam oradaki işimi bırakıp, ailemden ayrılıp bu eğitim için Ankara'ya yerleşmeyi düşünüyorum" dedi.

Adayların büyük bir heyecanla girdiği sınavlar sonucunda öğrenciler Sincan Belediyesi Türk Musikisi Konservatuvarında hem akademik olarak müzik eğitimi almaya hem de çeşitli enstrümanlar çalmayı öğrenmeye hak kazandı.

Sincan’dan yükselen müzik ilçenin sınırlarını aştı

Sincan’dan yükselen müzik ilçenin sınırlarını aştı

Sincan’dan yükselen müzik ilçenin sınırlarını aştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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