Mustafa Taş, Star TV ekranlarında yayınlanan "İbo Show" programına konuk oldu. Vatandaşlar Murat Taş'ın hayatını araştırmaya başladı. Peki Sincanlı Mustafa Taş kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Albümleri nelerdir?

SİNCANLI MUSTAFA TAŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Taş, Sincanlı memur bir babanın oğludur. Ankara'nın Sincan ilçesinde doğup büyüyen Taş kendisini tanımlamak için şu ifadeleri sarf etmiştir: "Mustafa Taş, küçük yaşlarda saz ile tanışan, daha sonra da sanatını geliştirerek topluma faydalı eserler kazandırma gayreti içerisinde olan biridir"

Sanatçının müzik hayatı babasının, kendisine 6. yaş doğum gününde saz hediye etmesiyle başladı. Taş, 9-10 yaşına geldiğinde saz çalma konusunda kendisini geliştirdi. 10'lu yaşlarında uzun hava çalıp okuyabilen Taş, ailesinin de desteği ile Kültür Bakanlığı Devlet Halk Danslarında uzun süre çalıştı. Babası, Mustafa Taş'ın memur olmasını istemişti ancak kadro olmadığı için Taş, eğlence ortamlarında sahne almak zorunda kaldı.

7-8 kişilik arkadaş kadrosuyla 2003 yılında "Grup Öykü" adında bir grup kurdu. Bu grup ile profesyonel çalışma hayatına giriş yaptı. Çocukluğundan beri saz çalan Mustafa Taş, şarkı söylerken utandığını ifade etti. İlk albümünü 2009 yılında "Atamın Seymenleri" adıyla çıkardı. Albümü çıkardığı yıl olan 2009'dan sonra müzik kariyeri hakkında daha ciddi düşünmeye başladı.

Koronavirüs salgınının beraberinde getirdiği kapanma sürecinde oldukça boş vakit bulan Taş birkaç projeye imza attığını duyurdu. Söz konusu projelerin ilki "Sincan oturak alemi" tarzında. İkincisi ise "Türkü" albüm çalışması. Söz konusu iki projenin ardından arabesk albümü yapmayı planlıyor.

EVLİ Mİ?

Sincanlı Mustafa Taş, Aysun Bahar ile Ankara Kızılcahamam'da dünya evine girdi.

ALBÜMLERİ NELERDİR?

Atamın Seymenleri (2009)

Dost Kazığı (2012)

Edalıda Modalı Yar (2020)

(İRADE HABER)