İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan minibüs taksi servis kamyon ve kamyonetçi esnafı Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan minibüs taksi servis kamyon ve kamyonetçi esnafı Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kovid- 19 olmasının sebebiyle kan stoklarının azaldığı bu zamanlarda Sincan Şoförler Odasına bağlı minibüs taksi servis kamyon ve kamyonetçi esnafı Kızılay'a kan bağışında bulundu. Bir çok şoför esnafının katıldığı kan verme işlemine sosyal mesafe kuralına uyuldu. Esnaflar ise tüm vatandaşları kan vermeye davet etti.

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT