Sincere Seth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sincere Seth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sincere Seth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sincere Seth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sincere Seth 28 Nisan 1998 tarihinde Abuja şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Muenfuh Sincere Seth şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sincere Seth Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Makoz Group yapmaktadır. Sincere Seth, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kauno Zalgiris futbol takımında oynamaktadır. FK Kauno Zalgiris takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sincere Seth'nin FK Kauno Zalgiris ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sincere Seth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sincere Seth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sincere Seth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sincere Seth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Rhapsody FC

29 Temmuz 2017 yılında Y. Malatyaspor

9 Ağustos 2019 yılında Boluspor

3 Ağustos 2020 yılında Y. Malatyaspor

7 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

2 Ağustos 2022 yılında Kauno Zalgiris

Sincere Seth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sincere Seth şuan FK Kauno Zalgiris takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Sincere Seth Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya U23 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Nijerya Olimpiyat takımında 2 numaralı formasıyla 5 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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