Sincik ilçesinde kar yerini tipiye bıraktı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı yerini tipiye bırakınca vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kar yağışının ardından hava durumu yerini tipiye bırakınca ilçe genelinde hava sıcaklığı eksi 8 dereceye kadar düştü. Tipi nedeniyle ilçeye bağlı olan bazı köy yollarının da ulaşıma kapandığı öğrenildi. Sincik ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan rüzgar enerji santrallerinin çevresinde meydana gelen tipi ilginç görüntülere de sahne oldu. Yaşanılan tipi nedeniyle ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan yolları kullanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Kaynak: İHA