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Sincik ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi

Sincik ilçesinde bir kaç gündür etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla ilçede bulunan okullar 1 gün tatil edildi.

Sincik ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi.

Sincik ilçesinde bir kaç gündür etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla ilçede bulunan okullar 1 gün tatil edildi. İlçe genelinde okulların yarın tatil olduğu duyuruldu.

Kaynak: İHA

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