Sincik ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi
Sincik ilçesinde bir kaç gündür etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla ilçede bulunan okullar 1 gün tatil edildi.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi.
Sincik ilçesinde bir kaç gündür etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla ilçede bulunan okullar 1 gün tatil edildi. İlçe genelinde okulların yarın tatil olduğu duyuruldu.
Kaynak: İHA
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