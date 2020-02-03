Sincikli depremzedelere yardımlar ulaştırılıyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Sincik ilçesine bağlı köy ve mezralarda devletin tüm kurumları seferber edilerek, depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla hummalı bir çalışma yapılıyor.

Depremden etkilenen Sincik ilçesine bağlı köy ve mezralarda AFAD ve jandarma ekipleri depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun çaba sarf ederken, kar yağışının etkili olduğu Aksu, Arıkonak, Geçitli köy ve mezralarına karlı dağlar aşılarak depremzedelere yardımlar ulaştırıldı.

Zorlu ve dağınık coğrafi şartlara rağmen yer yer bir metrenin üzerindeki karla kaplı köylere ulaşan AFAD ve jandarma ekipleri soğuk havaya rağmen Sincik ilçesine bağlı Aksu, Geçitli, Arıkonak, Çamdere, Çatbahçe, Söğütlübahçe ve Hasanlı köyü ve mezraları ile İnlice Beldesine bağlı mahallelere yardım malzemesini dağıttı. Köyler ve mezralarında depremden evleri ağır hasar alan vatandaşlara çadır kurarken, ayrıca gıda, battaniye ve ısıtıcı dağıtımı yaptı. Ekipler, İnlice Beldesi, Çamdere, Hasanlı, Çatbahçe ve Söğütlübahçe Köylerinde de erzak dağıtımı gerçekleştirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Destek Uzmanları ise, Sincik ilçesine bağlı köy ve mezralarda depremden etkilenen vatandaşlar ve çocuklarla tek tek görüşerek, vatandaşların yaşadığı travmayı atlatmaları için psiko-sosyal destek hizmeti sundu.

Adıyaman Valiliğinin Koordinasyonunda Jandarma, AFAD ve Sosyal Destek Uzmanları ziyaret ettiği köylerde çocuklara da oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Depremzedeler ise, zor günlerinde acılarına ortak olan ve kendilerine her türlü desteği eren AFAD, Jandarma ve Sosyal Destek Uzmanlarına Allah razı olsun diyerek, teşekkür etti.

Depremin meydana geldiği andan itibaren Gerger ve Sincik ilçesinde köy köy mezra mezra dolaşarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Aykut Pekmez ise yaptığı açıklamada, "Depremin meydana geldiği andan itibaren depremin yaralarını sarmak için kurumlarımızı adeta seferber ettik. Yaşanan bu acı felaketin ardından devlet olarak en kısa sürede afete müdahale edip, milletimizle kenetlendik. Ekiplerimiz şu anda Gerger ve Sincik ilçelerimizde başta insani yardım olmak üzere depremin yaralarını bir an önce sarmak ve vatandaşlarımızın normal hayatına dönmesini sağlamak amacıyla hummalı bir çalışma yürütüyor. Allah milletimize ve insanlığa böyle acılar yaşatmasın, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA