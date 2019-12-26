Sincik’te bazı okullar tatil edildi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bazı okullar 1 gün (Cuma) tatil edildi.

Sincik Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklama ile okulların tatil edildiği duyruldu.

Açıklamada, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 27.12.2019 Cuma günü, ilçe merkezindeki okullar ile İnlice, Alancık, Yarpuzlu, Eskiköy, Peyizge,Karaköse, Sakız, Serince, Hecik, Pınarbaşı, Karasu okullarında

eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA