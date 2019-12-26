Sincik’te bazı okullar tatil edildi
Sincik Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklama ile okulların tatil edildiği duyruldu.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bazı okullar 1 gün (Cuma) tatil edildi.
Sincik Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklama ile okulların tatil edildiği duyruldu.
Açıklamada, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 27.12.2019 Cuma günü, ilçe merkezindeki okullar ile İnlice, Alancık, Yarpuzlu, Eskiköy, Peyizge,Karaköse, Sakız, Serince, Hecik, Pınarbaşı, Karasu okullarında
eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
Kaynak: İHA
GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
HABERE YORUM KAT