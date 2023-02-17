Sinclair Baddy Dega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sinclair Baddy Dega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sinclair Baddy Dega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sinclair Baddy Dega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sinclair Baddy Dega 15 Temmuz 1998 tarihinde Saint-Cloud şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Sinclair Gnama Koudou Abou Baddy-Dega şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sinclair Baddy Dega Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WX SPORTS ADVISORY yapmaktadır. Sinclair Baddy Dega, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade Nyonnais futbol takımında oynamaktadır. FC Stade Nyonnais takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sinclair Baddy Dega'nin FC Stade Nyonnais ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sinclair Baddy Dega Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sinclair Baddy Dega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sinclair Baddy Dega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sinclair Baddy Dega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Meyrin FC

1 Temmuz 2016 yılında Etoile Carouge

1 Temmuz 2017 yılında Team Vaud U21

5 Şubat 2020 yılında Etoile Carouge

30 Haziran 2020 yılında Team Vaud U21

1 Temmuz 2020 yılında Etoile Carouge

9 Temmuz 2022 yılında Stade Nyonnais

Sinclair Baddy Dega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sinclair Baddy Dega şuan FC Stade Nyonnais takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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