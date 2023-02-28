Sinclair Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sinclair Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sinclair Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sinclair Garcia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sinclair Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sinclair Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sinclair Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sinclair Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sinclair Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sinclair Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sinclair Garcia 16 Ağustos 1993 tarihinde Piura şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Sinclair Osnar García Quezada şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sinclair Garcia Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sinclair Garcia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asociación Deportiva Tarma futbol takımında oynamaktadır. Asociación Deportiva Tarma takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Sinclair Garcia'nin Asociación Deportiva Tarma ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sinclair Garcia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/osnargarcia

http://www.facebook.com/sinclairosnargarciaquezada

Sinclair Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sinclair Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Sinclair Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sinclair Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Alianza Atl.

1 Ocak 2012 yılında Juan Aurich II

1 Ocak 2013 yılında Def. La Bocana

1 Temmuz 2013 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2018 yılında Juv. Cautivo

1 Temmuz 2018 yılında Atlético Grau

1 Ocak 2019 yılında AD Tarma

Sinclair Garcia kimdir

Sinclair Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sinclair Garcia şuan Asociación Deportiva Tarma takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Academia Mi Cautivo (2008), Universidad Nacional de Piura (2009, 2014-2015, 2017), José Olaya Nuevo Chulliyaque (2913), UD Paita (2013), Sport Liberal (2014), Atlético Grau (2014), CCD San Antonio (2016)

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Sinclair Garcia nereli

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