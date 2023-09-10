Sındırgı’da bulunan çınar ağaçları incelendi

Balıkesir'in Sındırgı ilçe girişinde bulunan çınar ağaçları orman mühendisleri ve öğretim görevlilerince gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde taşınması açısından incelendi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Sındırgı’da bulunan çınar ağaçları incelendi

Balıkesir'in Sındırgı ilçe girişinde bulunan çınar ağaçları orman mühendisleri ve öğretim görevlilerince gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde taşınması açısından incelendi.

Sındırgı ilçesi girişindeki Alle'deki çınar ağaçlarının sağlığındaki bozulmalar, sararma ve kurumaların araştırılması, vatandaşlar tarafından orman teşkilatından talep edilmesi üzerine, Orman Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Hatice Tuğba Doğmuş Lehtijari, Prof. Dr. Stephan Woodward, Doç. Dr. Erdem Hızal, Dr. Sabiha Acer Gülçin ve Biyolog Gülçin Ekemen ile birlikte Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Daire Başkanlığı Şube Müdürü Akın Emin, Şube Mühendisi Adem Sinan Hınıs ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü teknik elemanları, Sındırgı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Konunun uzmanları, hastalıklı Çınar ağaçları üzerinde gerekli teknik incelemeleri yapmış ve zararlıyı tespit etmek amacıyla laboratuvar incelemeleri için örnekler alındı. Laboratuvar sonuçlarına göre Çınar ağaçlarındaki kurumların sebepleri ve bu konudaki çözüm önerileri konusunda rapor hazırlayarak Orman Genel Müdürlüğüne sunulacak.. İncelemelere eşlik eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş heyete konu ile ilgili bilgi ve görgülerini aktararak, hazırlanacak raporun ve mücadelenin başarıya ulaşmasını heyecanla beklediklerini ifade etti.

Sındırgı’da bulunan çınar ağaçları incelendi

Sındırgı’da bulunan çınar ağaçları incelendi

Sındırgı’da bulunan çınar ağaçları incelendi

Sındırgı’da bulunan çınar ağaçları incelendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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