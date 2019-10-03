Sındırgı'da ev yangını BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu. Umurlar Mahallesi'nde Şerif Karakoç'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyüdüğünü gören Karakoç, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale...

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu. Umurlar Mahallesi'nde Şerif Karakoç'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyüdüğünü gören Karakoç, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Kaynak: AA



