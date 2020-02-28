Sındırgı’dan Mehmetçiğe destek

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerimizin şehit düştüğü 32 askerin de yaralanarak tedavi altına alındığı hain saldırıyı kınadı. Başkan Yavaş, saldırıyı protesto etmek, Sındırgı" nın Mehmetçiğin yanında olduğunu belirtmek için tüm vatandaşları evlerine işyerlerine bayrak asmaya davet etti.

Sındırgı genelinde bilbordlar şehitlere saygı için afişlerle donatıldı. Şehitlere saygı için 29 Şubat Cumartesi günü öğle namazını müteakip Şerif Paşa camisinde Gıyabi cenaze namazı kılınacak, Mevlid-i Şerif okunacak.

"Şimdi Birlik Olma, Tek Ses Olma Zamanı"

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş yayınladığı mesajında " Bu millet her daim devletinin ve askerinin yanında olmuştur ve olacaktır. Alçaklara gereken cevabı veren ordumuzu Rabbim muzaffer eylesin, vatan aşkıyla çarpan yürekli evlatlarımızı korusun.Mesele memleket meselesidir. Gün birlik olma günüdür. Mehmetçiğin Yanındayız. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Şehitlerimize saygı, Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek için evlerimize ve iş yerlerimize şanlı bayrağımızı asmaya davet ediyorum. Tüm STK larla ortaklaşa gerçekleştirilecek Gıyabi cenaze namazı ve Mevlid-i Şerif programına tüm halkımızı davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA