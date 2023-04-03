Sindre Walle Egeli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sindre Walle Egeli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sindre Walle Egeli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sindre Walle Egeli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sindre Walle Egeli 21 Haziran 2006 tarihinde Larvik şehrinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sindre Walle Egeli Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Nordsjaelland U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland U19 takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sindre Walle Egeli'nin FC Nordsjaelland U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Sindre Walle Egeli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sindre Walle Egeli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2022 yılında Nordsjaell. U19
Sindre Walle Egeli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sindre Walle Egeli şuan FC Nordsjaelland U19 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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Sindre Walle Egeli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Norveç U17 takımında 10 numaralı formasıyla 22 Mart 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.
Norveç U16 takımında 10 numaralı formasıyla 1 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 14 gol atmıştır.
Norveç U15 takımında 20 numaralı formasıyla 17 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 7 gol atmıştır.
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