Sindri Kristinn Olafsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sindri Kristinn Olafsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sindri Kristinn Olafsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sindri Kristinn Olafsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sindri Kristinn Olafsson 19 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sindri Kristinn Olafsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Touch yapmaktadır. Sindri Kristinn Olafsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FH Hafnarfjördur futbol takımında oynamaktadır. FH Hafnarfjördur takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sindri Kristinn Olafsson'nin FH Hafnarfjördur ile sözleşmesi 16 Kasım 2025 tarihinde bitmektedir.

Sindri Kristinn Olafsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sindri Kristinn Olafsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sindri Kristinn Olafsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sindri Kristinn Olafsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2013 yılında Keflavík

2 Şubat 2023 yılında Hafnarfjördur

Sindri Kristinn Olafsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sindri Kristinn Olafsson şuan FH Hafnarfjördur takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Sindri Kristinn Olafsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U21 takımında 12 numaralı formasıyla 22 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 1 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 1 numaralı formasıyla 28 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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