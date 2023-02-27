Sindri Snaer Magnusson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sindri Snaer Magnusson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sindri Snaer Magnusson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sindri Snaer Magnusson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sindri Snaer Magnusson 18 Şubat 1992 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Sindri Snær Magnússon şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sindri Snaer Magnusson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sindri Snaer Magnusson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Keflavík ÍF futbol takımında oynamaktadır. Keflavík ÍF takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Sindri Snaer Magnusson'nin Keflavík ÍF ile sözleşmesi 16 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.

Sindri Snaer Magnusson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sindri Snaer Magnusson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sindri Snaer Magnusson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sindri Snaer Magnusson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2009 yılında ÍR

22 Şubat 2012 yılında Breidablik

16 Mayıs 2013 yılında Selfoss

16 Ekim 2013 yılında Breidablik

21 Şubat 2014 yılında Keflavík

22 Şubat 2016 yılında ÍBV

1 Ağustos 2019 yılında ÍA Akranes

17 Şubat 2022 yılında Keflavík

Sindri Snaer Magnusson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sindri Snaer Magnusson şuan Keflavík ÍF takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Sindri Snaer Magnusson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U21 takımında 14 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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