Sindri Thor Gudmundsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sindri Thor Gudmundsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sindri Thor Gudmundsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sindri Thor Gudmundsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sindri Thor Gudmundsson 11 Ağustos 1997 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Sindri Þór Guðmundsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sindri Thor Gudmundsson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Philips yapmaktadır. Sindri Thor Gudmundsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Keflavík ÍF futbol takımında oynamaktadır. Keflavík ÍF takımına 16 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Sindri Thor Gudmundsson'nin Keflavík ÍF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sindri Thor Gudmundsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sindri Thor Gudmundsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sindri Thor Gudmundsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sindri Thor Gudmundsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Şubat 2017 yılında Keflavík

Sindri Thor Gudmundsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sindri Thor Gudmundsson şuan Keflavík ÍF takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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